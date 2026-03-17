Espana agencias

El PSOE rechaza debatir ya en el Congreso la petición de sus socios para una comisión que investigue abusos en la 'mili'

Guardar

El PSOE ha rechazado este martes debatir la próxima semana en el Pleno del Congreso la iniciativa impulsada por sus socios parlamentarios para crear una comisión de investigación sobre los abusos que pudieron cometerse contra lo reclutas durante el Servicio Militar Obligatorio en las décadas de 1980 y 1990. Los socialistas alegan que ya hay diversas comisiones de investigación en activo y prefieren esperar.

El objetivo de esta proposición no de ley, impulsada por Esquerra (ERC) y firmada también por Bildu, Sumar, Junts, PNV, Podemos, BNG y Compromís, es identificar a los responsables políticos y militares de esos acosos, malos tratos y vejaciones, iniciar las acciones legales contra ellos y reparar a las víctimas.

Sin embargo, esta propuesta se ha topado este martes con la negativa de los socialistas a poner fecha al debate, ya que han explicado que el Congreso no puede mantener activas tantas comisiones de investigación, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.

CUATRO ACTIVAS Y OTRAS EN EL TINTERO

Y es que, en la actualidad, el Congreso tiene en marcha cuatro omisiones de investigación, la de la dana, la del apagón eléctrico de abril de 2025 y dos que el PSOE pactó con ERC y Junts para lograr el apoyo de los independentistas catalanas para conquistar la Mesa de la Cámara, si bien estas dos últimas llevan meses con escasa actividad.

Pero, además, están registradas y pendientes de debatir en el Pleno del Congreso otras dos: una de Sumar impulsada por Más Madrid para investigar los negocios del novio de Isabel Díaz Ayuso, y la que anunció el PSOE tras la detención de Santos Cerdán relativa al caso mascarillas, un tema que ya se empezó a investigar a principios de legislatura pero sin llamar a los protagonistas de la conocida como 'trama Koldo' y que se cerró sin llegar a presentar conclusiones.

Así las cosas, de momento, los socialistas entienden que no hay cabida para nuevas comisiones de investigación, una situación que podría cambiar en cuanto una de las cuatro que están activas concluya sus trabajos. La regla no escrita es que en cada legislatura no podía haber más de tres comisiones de investigación a la vez.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El diputado del PP Miguel Ángel Sastre será el nuevo secretario general de NNGG tras la salida de Carlo Angrisano

Miguel Ángel Sastre, arquitecto y actual diputado por Cádiz, será validado este jueves como nuevo referente juvenil tras la dimisión de Carlo Angrisano, quien renunció acusando al partido de abandonar sus valores y pidió el voto para Vox

El diputado del PP Miguel

El Senado examinará mañana la ley de multirreincidencia de Junts antes de devolverla al Congreso con algunos cambios

El Senado examinará mañana la

Absuelto el exalcalde de Galapagar (Madrid) y portavoz del PSOE de presunto acoso laboral

El tribunal penal de Madrid concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar amenazas ni presiones al personal municipal, determinando la exoneración del exregidor y otros imputados tras valorar que los hechos no constituyen acoso laboral

Absuelto el exalcalde de Galapagar

Marlaska censura la "miseria política" del PP tras acusarle de tapar el caso DAO y preguntar por el marido de Iceta

Marlaska censura la "miseria política"

A juicio este miércoles el caso de la mujer abrasada en un 'escape room' de Cájar (Granada)

Tres implicados en una experiencia lúdica se enfrentan a la petición de dos años de cárcel y casi dos millones de euros de indemnización tras un incidente en junio de 2022 en el que una participante resultó gravemente herida por quemaduras

A juicio este miércoles el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre alquila una vivienda,

Un hombre alquila una vivienda, deja vivir a su hija en ella y acaba desahuciado: la Justicia avala la resolución del contrato por cesión sin permiso

Los militares españoles y sus misiones en Oriente Medio: de las tropas reubicadas de Irak a los 700 soldados de la misión en Líbano

Un hombre se pasa su parada, acciona el freno de emergencia y se tira de un tren en marcha a 90 km/h: encuentran su cuerpo al día siguiente al lado de la vía

El exDAO de la Policía niega ante el juez haber agredido sexualmente a una subordinada: a la espera de que el audio de 40 minutos esclarezca los hechos

La tensión se dispara en Sumar porque Sánchez se resiste a votar la prórroga de los alquileres: “¿A quién tiene miedo?"

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Estas son

Juanma Lorente, abogado: “Estas son tres señales de que tu empresa te quiere despedir. He visto muchos casos y esto es inconfundible”

El turismo español resiste frente la guerra de Oriente Medio y mantiene las reservas de mercados emisores

Cómo se hace la declaración de la Renta de una persona fallecida

El coste del apagón volverá a repercutir en los españoles: la CNMC propone un recargo en la factura de la luz de 42 millones de euros

Gasolineras bajo la lupa: Competencia vigila en tiempo real más de 12.000 estaciones para evitar que especulen con los precios

DEPORTES

Manchester City - Real Madrid,

Manchester City - Real Madrid, en directo: el partido de octavos de final de Champions en vivo

Nuevo tatuaje, golf y una paella: los días de descanso de Alcaraz antes de comenzar el Masters 1000 de Miami

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Manchester City y el Real Madrid

La noche que el fútbol detiene España: lo que mueve económicamente una jornada histórica de Champions

El Real Madrid afronta el duelo de vuelta de Champions ante el Manchester City con un Valverde convertido en halcón y la vuelta de Mbappé