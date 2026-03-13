Espana agencias

TSJPV confirma la condena de más de 15 años de cárcel a un hombre de Irun por violar y maltratar a su pareja

El alto tribunal vasco avala íntegramente una sentencia dictada por la Audiencia de Gipuzkoa, que impone al acusado importantes penas de prisión y medidas restrictivas, desestimando los recursos e incluyendo compensación económica para la víctima

Guardar

Después de un extenso proceso judicial y tras una serie de recursos presentados por las partes, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reafirmado en su totalidad la condena impuesta a un vecino de Irun por delitos de violación con violencia, maltrato habitual y coacciones leves hacia su expareja. Según informó el medio fuente, la decisión judicial, que avala la sentencia inicial dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa el 1 de diciembre de 2025, confirma la responsabilidad penal del acusado en todos los cargos y mantiene todas las medidas restrictivas y compensatorias asociadas a la condena.

Tal como publicó el medio fuente, el TSJPV desestimó las apelaciones interpuestas tanto por la defensa del acusado como por la de la víctima y el Ministerio Fiscal, dictaminando de manera firme la condena de 15 años, 10 meses y 18 días de prisión. De acuerdo con la resolución ratificada, el tribunal impuso una pena de 12 años de reclusión por un delito de violación cometido con violencia, considerando como circunstancia atenuante el estado de embriaguez del autor durante los hechos. A esto se suman 1 año, 9 meses y un día por maltrato habitual, una pena de 15 meses y un día por episodios de malos tratos no habituales y 10 meses y 16 días por coacciones leves.

Además de las penas privativas de libertad, el TSJPV mantuvo la orden de alejamiento, que prohíbe al agresor aproximarse a menos de 300 metros de la víctima, su hogar, su lugar de trabajo o cualquier otro espacio en el que se encuentre durante 22 años y medio. También ratificó la prohibición para el acusado de comunicarse con la mujer por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo, según consignó el medio original. Como medida reparadora, el condenado deberá abonar 15.000 euros en concepto de indemnización a su expareja.

El tribunal, al refrendar los hechos probados de la primera sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, detalló que el condenado mantuvo una relación sentimental con la víctima desde agosto de 2017 hasta el año 2021. Durante ese periodo, ambos convivieron y tuvieron una hija, nacida el 3 de enero de 2020. Según lo declarado por el órgano judicial y publicado por el medio fuente, durante toda la relación el hombre ejerció actitudes de control y dominio sobre la mujer, dirigidas a imponerse sobre ella, acompañando sus desplazamientos y los de sus amistades, presentándose de forma insistente en su lugar de trabajo para exigirle dinero o acusarla de mantener relaciones sentimentales con compañeros.

El tribunal destacó, según reportó el medio fuente, que el comportamiento de control incluía la imposición de videollamadas cuando la mujer salía por la noche, la revisión de su teléfono móvil e incluso la obtención de fotografías de sus conversaciones personales. Además, el acusado le dirigía amenazas verbales orientadas a limitar su autonomía, como expresiones relativas a que no sería feliz si iniciaba una nueva relación, o afirmaciones de que “era suya” y que “si no era suya, no sería de nadie”.

De acuerdo con la sentencia ratificada, a partir de 2019 la situación de la víctima se agravó. Cuando la mujer quedó embarazada, el condenado inició episodios de violencia física e intimidación adicionales. Según detalló el medio fuente, tras regresar a casa en estado de embriaguez luego de acudir a fiestas, el hombre rompía objetos y mobiliario, golpeaba las puertas e insultaba a la mujer. Tras el nacimiento de la hija, las acciones de hostigamiento incluyeron descalificaciones frecuentes como “no sirves para nada” y “eres una golfa”, además de la vigilancia constante sobre las actividades de la víctima en redes sociales.

El proceso reflejó también que, aunque en abril de 2021 el hombre abandonó el domicilio compartido para residir en otra vivienda, persistió el acoso y el control sobre su expareja. La sentencia, recogida por el medio fuente, recoge que durante ese periodo mantenía videollamadas diarias con la víctima. En enero de 2024 se documentó un altercado entre ambos en un bar, donde el acusado empujó a la mujer con una puerta, impactándola en el brazo, aunque no le causó lesiones.

Más adelante, en agosto de 2024, los implicados retomaron la convivencia. Fue entonces, en la madrugada del 8 al 9 de septiembre de ese año, cuando tuvo lugar el episodio considerado de violación. Según los hechos probados y difundidos por el medio fuente, el hombre, tras el consumo de drogas y estando bajo sus efectos, acudió al domicilio de la víctima, exigiéndole una felación y, tras la negativa de ella, la sujetó de los brazos para forzarla a mantener una relación sexual no consentida.

La sentencia del TSJPV, según informó el medio fuente, puede ser todavía objeto de recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Este trámite abre la vía para que la defensa del condenado intente una última revisión en instancia superior, aunque por el momento la decisión de los tribunales vascos mantiene firme la condena en todos sus extremos.

Durante todo el proceso judicial, tanto los órganos de instrucción como las instancias de apelación han subrayado la conducta persistente de control y violencia desplegada por el acusado, contextualizando la gravedad de los hechos y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima, según los documentos judiciales reseñados por el medio fuente. El caso se inscribe entre las sentencias más severas dictadas en la región recientemente en materia de violencia de género, de acuerdo con la información publicada.

Temas Relacionados

Tribunal Superior de Justicia del País VascoViolaciónAudiencia Provincial de GipuzkoaMinisterio FiscalIrunGipuzkoaMaltratoViolencia de géneroSentencia judicialIndemnizaciónEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Piden 10 años de cárcel para un hombre en Toledo que mantenía una relación con una menor de 15 años

La Fiscalía solicita que R.M.S., de 21 años, enfrente una sentencia de prisión mayor y restricciones adicionales tras mantener encuentros sexuales con una adolescente de 15 años, originando un proceso judicial crucial en la Audiencia Provincial de Toledo

Piden 10 años de cárcel

Exteriores repatria a unos 8.000 españoles de Oriente Próximo y asegura que es "la mayor evacuación de la historia"

Alrededor de ocho mil ciudadanos nacionales han sido trasladados desde la región afectada por el conflicto en Irán, a través de una compleja logística que incluye rutas aéreas y terrestres, según fuentes diplomáticas y del gobierno

Exteriores repatria a unos 8.000

Torres pide declarar por escrito en el juicio de las mascarillas por ser ministro y expresidente canario

Ángel Víctor Torres solicita responder por escrito como testigo ante el Supremo en el proceso por presuntas irregularidades vinculadas a la adquisición de material sanitario, amparándose en el privilegio legal reservado a altos cargos públicos y exdirigentes autonómicos

Torres pide declarar por escrito

Declaran culpable de asesinato y maltrato al acusado de matar a su exnovia en Torremolinos (Málaga) en 2023

El tribunal popular atribuyó responsabilidad por la muerte de Paula y por repetidas agresiones en el marco de violencia de género, tras un proceso en el que la fiscalía y la familia de la víctima celebraron el veredicto como justicia reparadora

Declaran culpable de asesinato y

La AN mantiene para abril el juicio de la 'Operación Kitchen': coincidirá con el del Supremo contra Ábalos y Koldo

El proceso por supuestas maniobras ilegales relacionadas con documentos de la causa Gürtel implicará a varios ex altos cargos del Ministerio del Interior, mientras que en simultáneo avanza otro caso relevante con cargos a exfuncionarios por contratos sanitarios controvertidos

La AN mantiene para abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Grupo Mixto, el cajón

El Grupo Mixto, el cajón de sastre donde Ortega Smith será vecino de Podemos: sigue el camino de Ábalos y no renuncia a su vida política

Madrid busca ideas para hacer más eficientes sus torres de vigilancia contra incendios: solo 6 de 34 han podido detectar más del 50% de los fuegos producidos en “su cuenca visual”

Marisa, la señalera del aeropuerto de Barajas que ha conseguido que un taller de motores abandonado sea declarado BIC y quiere que ahora albergue un museo

El “empate técnico” que abre la puerta a tres escenarios en las elecciones de Castilla y León: de la reedición del gobierno de Mañueco a la (lejana) opción del PSOE

Prisión sin fianza para los dos hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas, en Badajoz

ECONOMÍA

Los pasteleros hacen el agosto

Los pasteleros hacen el agosto en Semana Santa: el precio del cacao y del azúcar se desploma, pero las torrijas y los huevos de Pascua cuestan más

No pagar los primeros tres días no ayuda a reducir ni el número ni la duración de las bajas: la tasa de absentismo en España es la tercera más alta de la UE

Qué casillas tienes que completar en la declaración de la Renta 2026 si tienes una vivienda en alquiler

Cuánto cuesta vivir en el pueblo más frío de España: “Una auténtica nevera natural”

La subida del 30% en el precio de los huevos y del 15% en la carne de vacuno presionan al alza la inflación

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”