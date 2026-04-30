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CaixaBank gana 1.572 millones hasta marzo, un 7 % más, por la actividad comercial

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Barcelona, 30 abr (EFE).- CaixaBank ha cerrado el primer trimestre del año con un beneficio neto de 1.572 millones de euros, un 7 % más respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de la actividad comercial y los ingresos por servicios, pese al contexto de incertidumbre generado por la situación geopolítica internacional. EFE

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