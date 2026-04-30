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2-1. Son lidera un triunfo por la mínima, pero la serie se mantiene abierta

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Mikaela Viqueira

Los Ángeles (EE.UU.), 29 abr (EFE).- Los Angeles FC se impuso este miércoles a Toluca por 2-1 en un reñido partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf que tendrá su epílogo la próxima semana en territorio mexicano.

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La ventaja estrecha del equipo estadounidense mantiene las esperanzas de los mexicanos de sellar en cada su visado a la final.

El conjunto angelino inauguró el marcador recién entrada la segunda parte tras una asistencia de Son Heung-Min que permitió a Timothy Tillman conectar un remate desde el centro del área al fondo de la red.

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El mexicano Jesús Ricardo Angulo firmó el empate en el minuto 73 tras una asistencia de Paulinho dentro del área que superó el esfuerzo del guardameta francés Hugo Lloris, quien llegó a rozar el esférico.

Nkosi Tafari dictó la sentencia en tiempo añadido (m.91) al aprovechar otra asistencia del astro coreano para sellar la ventaja entre las filas angelinas.

El equipo local debió reponerse a la ausencia de Denis Bouanga, quien cumplió un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Los Diablos Rojos, por su parte, asumieron el protagonismo inicial mediante el control de la posesión frente a una defensa de LAFC que se mantuvo férrea para impedir cualquier avance de peligro a su área.

La primera gran oportunidad del encuentro llegó en el minuto 20 con un potente disparo de Son por el sector derecho que pasó a escasos metros del arco rival para advertir sobre la peligrosidad del conjunto local.

Tillman también venía con hambre de gol. de hecho, llegó a perdonar una primera anotación tras conectar una gran volea que picó contra el suelo y se marchó apenas desviada después de un centro preciso a balón parado.

Al conjunto mexicano le costó entrar en el calor del juego ante unos angelinos que cerraron todas las vías de acceso a su campo durante gran parte del periodo inicial.

Pero la tensión aumentó a final de la primera mitad, cuando Lloris realizó una doble intervención magistral tras un córner en favor de los mexicanos para salvar su portería con los puños y evitar que los mexicanos se fueran al descanso con ventaja.

El tanto de Tillman en el minuto 51 no hizo más que engrandecer a los angelinos durante la segunda parte. Aprovechando la ventaja, volvieron al ataque apenas dos minutos después mediante una anotación de Jacob Shaffelburg que quedó invalidada por el VAR tras detectarse fuera de juego.

Este tropiezo, no obstante, espabiló a los de Toluca, quienes lograron el empate tras haber iniciado el segundo tiempo con cierta pasividad sobre el terreno.

- Ficha técnica:

2. Los Angles FC: Hugo Lloris; Ryan Porteous, Aaron Long (m.67, Kenny Nielsen), Nkosi Tafari, Sergi Palencia; Mathieu Choiniere (m.80, Stephen Eustaquio), Mark Delgado, Jacob Shaffelburg, Timothy Tillman; David Martínez Morales (m.80, Jeremy Ebobisse) y Son Heung Min.

Entrenador: Marc Dos Santos.

1. Toluca: Luis García; Santiago Simón, Bruno Méndez, Everardo López, Jesús Gallardo; Helinho (m.64, Diego Barbosa), Nicolás Castro, Jesús Ricardo Angulo (m.80, Alexis Vega), Franco Romero; Marcel Ruíz (m.89, Jorge Díaz) y Paulinho (m.88, Fernando Arce).

Entrenador. Antonio Mohamed.

Goles: 1-0, m.51: Timothy Tillman. 1-1, m.73: Jesús Ricardo Angulo. 2-1, m.91: Nkosi Tafar.

Árbitro: Ismael Cornejo. Amonestó a Ryan Porteous y Jacob Shaffelburg de LAFC; y a Jesús Ricardo Angulo y Diego Barbosa, de Toluca.

Incidencias: Partido de ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf jugado en el BMO Stadium en la ciudad de Los Ángeles, con capacidad para 22.000 asistentes. EFE

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