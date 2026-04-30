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93-99. Los Rockets se aferran a un imposible

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Los Ángeles (EE.UU.), 29 abr (EFE).- Los Houston Rockets, todavía sin Kevin Durant, sellaron este miércoles un trascendental triunfo por 99-93 en el campo de Los Ángeles Lakers y recortaron del 0-3 al 2-3 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' del Oeste de la NBA para forzar el sexto encuentro y aferrarse a una remontada nunca vista en la historia de la liga.

Ningún equipo ha conseguido remontar un 0-3 adverso en una serie de 'playoffs' de la NBA en 160 precedentes, pero los Rockets no tiraron la toalla en esta eliminatoria pese a la baja prolongada de Durant por su esguince en el tobillo izquierdo.

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Cuatro equipos consiguieron igualar un 0-3 en una serie, pero siempre cayeron en el séptimo. Los últimos en hacerlo fueron los Boston Celtics, en 2023 contra los Miami Heat en las finales del Este.

El sexto partido se disputará el viernes en Houston, mientras que el potencial séptimo se disputaría el domingo en la Crypto.com Arena angelina.

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Jabari Smith lideró ofensivamente a los Rockets con 22 puntos y el turco Alperen Sengun disputó un partido sólido con catorce puntos, nueve rebotes y ocho asistencias.

Amen Thompson también se lució con quince puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro valiosos robos.

Los Lakers siguieron sin poder contar con Luka Doncic por su lesión en los isquiotibiales y no les bastó con recuperar a Austin Reaves tras casi un mes de baja por un percance en los oblicuos.

LeBron James, de 41 años, lideró a los angelinos con 25 puntos, pese a atragantarse con el triple (0 de 6), y se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en romper la barrera de los 500 robos en 'playoffs'.

Reaves aportó 22 puntos saliendo del banquillo y Deandre Ayton sostuvo en la pintura a los angelinos con un doble doble de 18 puntos y 17 rebotes, diez de ellos ofensivos. Sin embargo, su enorme desempeño no fue suficiente para evitar la derrota.

En una Crypto.com Arena repleta de estrellas y famosos, los Lakers arrancaron de la mejor manera y tuvieron once puntos de ventaja en el primer cuarto, pero poco a poco los Rockets construyeron su remontada.

Seis triples y un segundo cuarto de 30-19 permitió a los texanos dar la vuelta al marcador y llevarse una ventaja de cuatro puntos a los vestuarios (51-47). Tari Eason y Jabari Smith enseñaron el camino con diez puntos cada uno a unos Rockets que tiraron con un 50 % de acierto.

Alcanzaron dobles dígitos de ventaja en el tercer cuarto y contuvieron ofensivamente a unos Lakers que estuvieron abajo 82-69 al principio del cuarto segmento.

A pesar de eso, los Lakers no dejaron de luchar y Deandre Ayton dio una aportación clave en la pintura, al capturar una larga serie de rebotes ofensivos que permitieron a los angelinos colocarse a solo tres puntos en el último minuto.

Rozaron la remontada, pero los Rockets no fallaron desde la línea de libres en el juego de faltas finales y defendieron una victoria que les mantiene con vida en esta postemporada. EFE

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