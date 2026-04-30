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Tráfico activa el dispositivo del puente del 1 de mayo con 6 millones de viajes previstos

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Madrid, 30 abr (EFE).- La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha a las tres de esta tarde la operación especial con motivo del puente del 1 de mayo que se prolongará hasta la madrugada del próximo domingo 3 de mayo, un periodo en el que se prevén más de 6 millones de viajes por carretera.

Esta cifra es inferior a la de años anteriores, debido a que el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid, es sábado y se acorta el periodo vacacional en esta región.

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No obstante, la previsión de movimientos diarios -en torno a 1,5 millones- es ligeramente superior a la registrada el año pasado.

Durante estos días se producirán tanto desplazamientos de largo recorrido como trayectos cortos, cuyos destinos principales serán zonas turísticas de costa y litoral (principalmente Andalucía y Levante), así como zonas turísticas de montaña y segundas residencias.

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Las primeras horas de esta tarde será cuando se produzcan retenciones, sobre todo en las salidas de las grandes ciudades, unas complicaciones que se incrementarán a medida que avance el día.

La DGT advierte de que la franja horaria más desfavorable para emprender viaje estará comprendida entre las 15:00 y las 23:00 horas de este jueves.

Radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones y cámaras para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad vigilarán los desplazamientos.

Tráfico recuerda la obligación de usar la baliza V-16 en caso de tener una incidencia en carretera. EFE

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