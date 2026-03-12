Acepta dos años y medio de cárcel tras atracar en Orense a una mujer de 79 años con andador que acabó falleciendo

El acuerdo entre la defensa y la Fiscalía fijó que la autora del asalto debía indemnizar a los familiares de la víctima: 46 euros por los objetos robados, 2.770 euros por las lesiones sufridas y el pago de las costas judiciales. Según reportó Europa Press, este consenso fue alcanzado el miércoles pasado en la Sección Penal número 2 del Tribunal de Instancia de Ourense, tras la acusación por un caso que involucró graves consecuencias para una mujer de 79 años.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la sanción contra la acusada incluye dos años de prisión por el delito de robo con violencia y seis meses por el delito de lesiones. La procesada, que presenta antecedentes penales no computables, asumió la responsabilidad de los hechos tras lograr un pacto con el Ministerio Fiscal y su letrado defensor, lo que permitió la aplicación de una condena conforme a su aceptación.

El fallo judicial recoge que los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del 9 de diciembre de 2022. En esa jornada, la acusada atacó a la mujer de 79 años, quien usaba un andador para desplazarse, y le arrebató el bolso mediante un fuerte empujón. A causa de la violencia empleada, la víctima cayó al suelo, situación que la asaltante aprovechó para continuar forcejeando hasta apoderarse del bolso.

Europa Press detalló que, tras el asalto, la mayor parte de los objetos robados regresaron a manos de la dueña, salvo un teléfono móvil valorado en 16 euros y 30 euros en efectivo. El ataque, sin embargo, tuvo consecuencias graves: la mujer sufrió traumatismo en la cadera izquierda y una fractura de pelvis. Las lesiones requirieron atención médica y tratamiento quirúrgico.

Durante la tramitación del proceso judicial, la afectada falleció, según recogió Europa Press, complicando el desarrollo legal del caso. El tribunal también ordenó que la condenada pague la correspondiente indemnización a los herederos de la víctima, tomando en cuenta las secuelas físicas y las pérdidas materiales derivadas del robo y las lesiones.

El pronunciamiento de la corte se fundamentó en la aceptación de los hechos por parte de la acusada y su colaboración en los procedimientos, factores que influyeron en la concreción de la pena señalada y evitaron la celebración de un juicio oral, mantuvo la agencia de noticias. Todo el proceso quedó consignado en la sentencia dictada en Ourense.