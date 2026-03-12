Espana agencias

Acepta dos años y medio de cárcel tras atracar en Orense a una mujer de 79 años con andador que acabó falleciendo

Un tribunal de Ourense impuso a la acusada una condena de prisión y el pago de indemnizaciones a los familiares de la víctima por causar lesiones graves durante un asalto a una septuagenaria, que perdió la vida posteriormente

Guardar

El acuerdo entre la defensa y la Fiscalía fijó que la autora del asalto debía indemnizar a los familiares de la víctima: 46 euros por los objetos robados, 2.770 euros por las lesiones sufridas y el pago de las costas judiciales. Según reportó Europa Press, este consenso fue alcanzado el miércoles pasado en la Sección Penal número 2 del Tribunal de Instancia de Ourense, tras la acusación por un caso que involucró graves consecuencias para una mujer de 79 años.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la sanción contra la acusada incluye dos años de prisión por el delito de robo con violencia y seis meses por el delito de lesiones. La procesada, que presenta antecedentes penales no computables, asumió la responsabilidad de los hechos tras lograr un pacto con el Ministerio Fiscal y su letrado defensor, lo que permitió la aplicación de una condena conforme a su aceptación.

El fallo judicial recoge que los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la mañana del 9 de diciembre de 2022. En esa jornada, la acusada atacó a la mujer de 79 años, quien usaba un andador para desplazarse, y le arrebató el bolso mediante un fuerte empujón. A causa de la violencia empleada, la víctima cayó al suelo, situación que la asaltante aprovechó para continuar forcejeando hasta apoderarse del bolso.

Europa Press detalló que, tras el asalto, la mayor parte de los objetos robados regresaron a manos de la dueña, salvo un teléfono móvil valorado en 16 euros y 30 euros en efectivo. El ataque, sin embargo, tuvo consecuencias graves: la mujer sufrió traumatismo en la cadera izquierda y una fractura de pelvis. Las lesiones requirieron atención médica y tratamiento quirúrgico.

Durante la tramitación del proceso judicial, la afectada falleció, según recogió Europa Press, complicando el desarrollo legal del caso. El tribunal también ordenó que la condenada pague la correspondiente indemnización a los herederos de la víctima, tomando en cuenta las secuelas físicas y las pérdidas materiales derivadas del robo y las lesiones.

El pronunciamiento de la corte se fundamentó en la aceptación de los hechos por parte de la acusada y su colaboración en los procedimientos, factores que influyeron en la concreción de la pena señalada y evitaron la celebración de un juicio oral, mantuvo la agencia de noticias. Todo el proceso quedó consignado en la sentencia dictada en Ourense.

Temas Relacionados

Robo con violenciaOurenseTribunal de Instancia de OurenseMinisterio FiscalLetrado de la defensaPlaza número 2LesionesMujer de 79 añosAndadorSentenciaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Illa: "Un no a la guerra es siempre un sí a la paz" y avisa de que sin paz no hay prosperidad

Illa: "Un no a la

El técnico español Pulpis dirigirá a Uzbekistán por tercera vez y hasta 2028

Infobae

El fútbol hace justicia con la Premier League

Infobae

Las propuestas deportivas de Laporta y Font, cara a cara

Infobae

El juez aparta definitivamente a Vox como acusación en el caso Mascarillas en Almería por su renuncia anterior

Fuentes judiciales confirman que el partido dirigido por Santiago Abascal no podrá volver a involucrarse en la causa tras su retirada voluntaria, una decisión del instructor que busca evitar inseguridad jurídica y posibles irregularidades en el proceso

El juez aparta definitivamente a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Milei inicia su actividad oficial

Milei inicia su actividad oficial en España: se reúne con el líder de Vox y participará del Madrid Economic Forum 2026

La Justicia condena a cuatro años de prisión a un hombre que utilizó a su hijo de tres años para blanquear dinero de la droga

El viaje del papa León XIV a España condiciona la opción de un adelanto electoral de Pedro Sánchez

¿A quién votarán los jóvenes en Castilla y León? Cuatro de ellos nos dan su respuesta: “Muchos piensan que no cambiará nada, pero al final los votos de todos cuentan”

Última hora de la muerte de Francisca Cadenas: la abogada de la familia no cree al detenido que trata de exculpar a su hermano

ECONOMÍA

España lidera Europa en número

España lidera Europa en número de graduados que trabajan fuera de su especialidad

Una empresa despide a un empleado por entrar en otra empresa cuando estaba de baja: es improcedente porque la prueba que presentó es ilegal y deberá pagar 40.000 euros de indemnización

Cuánto cuesta ser fallero en Valencia: hasta 4.100 euros entre indumentaria, complementos y ocio

¿Pueden obligarte a pagar con efectivo en una tienda?

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Pagar la mejor de las terapias jamás cambiará un trabajo tóxico”

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Indian Wells entre Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev

De la cartera a la cantera: Arbeloa cambia la forma de trabajar del Real Madrid y pone a La Fábrica a la altura de La Masía

Mbappé progresa en su recuperación y apunta a la Champions ante el Manchester City

Carlos Alcaraz vence a Cameron Norrie y ya está en semifinales de Indian Wells

El furor de los turcos por España se traslada al partido entre el Rayo Vallecano y el Samsunspor: “Pedro Sánchez, Atatürk”