Juana Martín, Teresa Helbig y Juan Vidal estrenan la nueva semana de la moda de Madrid

Madrid, 11 mar (EFE).- Todo listo para la semana de la moda madrileña. Son diez días en los que la capital se convierte en un escaparate del diseño español con la conjunción de 'OMODA Madrid es Moda' y los desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una combinación para conocer las tendencias para el próximo otoño-invierno 2026.

Estas son las principales claves y alicientes de la nueva edición:

1. Un desfile inaugural en la Plaza de España de Madrid da el pistoletazo de salida a la semana de actividades programadas por la plataforma OMODA Madrid es Moda, promovidas por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que tiene como objetivo revitalizar el comercio de la moda española de autor y acercar el trabajo de los creativos y artesanos al consumidor.

2. El primer día tiene como plato fuerte el desfile de la creadora cordobesa Juana Martín en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la primera mujer española en desfilar en la Alta Costura de París, y que desde hace varios años no presenta sus colecciones en Madrid.

3. Hasta el 17 de marzo los ateliers de diseñadores como Roberto Torretta, García Madríd, The 2nd Skin Co, Roberto Verino, Moisés Nieto o Carlota Barrera estarán abiertos al público para mostrar sus propuestas para el próximo otoño-invierno 2026.

4. Firmas como la joven Evade House, Oteyza o Eduardo Navarrete optan por realizar 'performances' individuales a lo largo de la semana en distintos enclaves de la capital.

5. Nombres consagrados como Devota&Lomba, Duyos o Javier de la Fuente han optado por atractivos espacios, como la Casa de la Arquitectura, el Instituto Cervantes o El Cuartel General de la Armada, para organizar sus desfiles.

6. Una vez finalizada Madrid es Moda, cuarenta creadores en cinco jornadas presentarán sus colecciones dentro del calendario oficial de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (MBFWM).

Nada más empezar, Juan Vidal recibirá el premio a diseñador nacional por su trayectoria. El Premio MBFWM a diseñador internacional recae en Johana Ortiz por llevar la moda fuera de sus fronteras, integrando cultura e innovación. Será ella quien comience la ronda de desfiles el martes 17.

También se otorga el Premio Icono Nars a la prescriptora y bloguera Leandra Medine, más conocida como Man Repeller.

7. El miércoles 18 toma el testigo de los desfiles un espacio emblemático, la galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un espacio en el que volverá a desfilar tras varias ediciones ausente Juan Vidal, al que seguirán Pedro del Hierro, la firma valenciana Isabel Sanchis y Claro Couture.

El día lo cerrará Teresa Helgib que, tras varias ediciones, regresa a la pasarela madrileña con un desfile en el que promete espectáculo en el Teatro Infanta Isabel.

8. La firma Mané Mané será la encargada de abrir los desfiles en el Palacio de Fernán Núñez el jueves 19. Una jornada en la que también presentarán sus propuestas Ernesto Naranjo, Mans, Ynesselves, Baro Lucas, The Label Edition, JC Pajares y Acromatyx.

9. Los desfiles de los tres últimos días de moda se traslandan al pabellón 14.1 de Ifema. El viernes llega el turno de Agatha Ruiz de la Prada, Hannibal Laguna, Erroz, Custo, Malne, Maison Mesa, además de Simorra y CoosyxMiguel Palacio.

10. Ya durante el fin de semana, la firma Angel Schlesser abrirá la jornada del sábado, y después Menchén Tomas, Fely Campo, la cántabra Odette Álvarez, el preciosismo de Yolancris y Lola Casademunt.

La jornada cerrará con otra de las novedades de esta edición. Después de décadas, la belleza de las modelos cambia de aliado en el maquillaje. La firma cosmética Nars sustituye a L'Oréal, y será la encargada de otorgar el premio a mejor colección, modelo y maquillador.

El domingo, la celebración del 20 aniversario de la pasarela EGO cerrará con los desfiles de los diseñadores emergentes las diez jornadas de moda. EFE

