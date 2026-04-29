Moreno asegura que ha llegado el momento de romper "el respetuoso silencio" sobre Adamuz

Huelva, 29 abr (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que "ha llegado el momento" de romper el "respetuoso silencio" mantenido hasta ahora por su Ejecutivo tras el accidente ferroviario de Adamuz porque las víctimas lo requieren y ya han pasado cien días.

Durante su intervención en Huelva en el foro Dialogando, organizado por el Grupo Azahara, Moreno ha explicado que su Gobierno en este tiempo "no ha exigido nada al Ejecutivo central y lo único que hemos hecho es colaborar" pero considera necesario que haya respuestas oficiales.

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"Han pasado más de 100 días y todavía no sabemos exactamente qué ha pasado", ha lamentado, para añadir que "lo único que sabemos es hacia dónde apunta la investigación de la Guardia Civil, y nos dice que ha habido una rotura en la vía".

Ha detallado que esa rotura se produjo supuestamente "22 horas antes" y que el dispositivo que debía marcar la avería "no era de la calidad suficiente como para que se pudiera identificar por parte de los trenes".

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Basándose en las denuncias de los sindicatos ferroviarios, Moreno ha manifestado tener "dudas serias sobre el mantenimiento de esas vías y sobre si ese accidente podría haberse evitado con un mantenimiento mejor".

Moreno también se ha criticado las declaraciones realizadas ayer por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, en las que "aseguraba que él era tan víctima como los 46 fallecidos de Adamuz", algo que ha calificado de "indecente".

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"¿Usted se quiere comparar? ¿Se puede comparar desde su despacho de 40 metros cuadrados con quien ha perdido un hijo, con quien ha perdido una madre, un hermano o un marido?", ha cuestionado el presidente andaluz, añadiendo que tras escuchar al responsable de la operadora se le "revuelve el estómago".

Juanma Moreno, que ha asegurado haber pedido prudencia a sus compañeros de partido hasta ahora, ha afirmado que la situación ha llegado a su "límite" y la percibe como "una tomadura de pelo".

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Ha confesado que le "sonroja" que nadie haya asumido responsabilidades" y ha asegurado que le ha impactado "la falta de empatía y la falta de sensibilidad".

Ante todo esto, ha advertido, que no puede "permanecer más tiempo callado" porque representa a 9 millones de andaluces, entre los que se encuentran las 46 familias afectadas por el siniestro. EFE

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