Interior acuerda la "metodología de trabajo" para adelantar la jubilación de las Fuerzas de Seguridad del Estado

El Ministerio del Interior ha acordado con los sindicatos policiales y asociaciones de guardia civiles la "metodología de trabajo" para permitir adelantar la edad de jubilación en las Fuerzas de Seguridad del Estado independientemente del régimen de cotización.

En una reunión celebrada este miércoles, presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, han puesto en marcha la "mesa técnica" para aplicar estos "coeficientes reductores" así como el calendario de reuniones para los "próximos meses", según ha explicado Interior en un comunicado recogido por Europa Press.

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Al encuentro han acudido el Sindicato Profesional de Policía (SPP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), Equiparación Ya (EYA) y Justicia Policial (JUPOL), por parte de la Policía Nacional. La Confederación Española de Policía (CEP) ha declinado la invitación a participar en este foro, según ha afirmado el Ministerio.

Por parte del Instituto Armado, la Asociación Profesional Justicia, Guardia Civil (JUCIL), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional (UO), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASES-GC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

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Este acuerdo llega tras las protestas de la Policía por la falta de concreción de Interior para equiparar su jubilación a Mossos'Esquadra y Ertzaintza. El borrador del real decreto sobre la jubilación fue acogido con críticas por gran parte de las organizaciones policiales al entender que "deja fuera" a la totalidad de los guardias civiles y a dos tercios de los agentes de la Policía Nacional.