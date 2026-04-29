Espana agencias

Interior acuerda la "metodología de trabajo" para adelantar la jubilación de las Fuerzas de Seguridad del Estado

Guardar
Imagen 37NRG2PGVZEP3HVKQGPJ5RQ76A

El Ministerio del Interior ha acordado con los sindicatos policiales y asociaciones de guardia civiles la "metodología de trabajo" para permitir adelantar la edad de jubilación en las Fuerzas de Seguridad del Estado independientemente del régimen de cotización.

En una reunión celebrada este miércoles, presidida por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, han puesto en marcha la "mesa técnica" para aplicar estos "coeficientes reductores" así como el calendario de reuniones para los "próximos meses", según ha explicado Interior en un comunicado recogido por Europa Press.

PUBLICIDAD

Al encuentro han acudido el Sindicato Profesional de Policía (SPP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), Equiparación Ya (EYA) y Justicia Policial (JUPOL), por parte de la Policía Nacional. La Confederación Española de Policía (CEP) ha declinado la invitación a participar en este foro, según ha afirmado el Ministerio.

Por parte del Instituto Armado, la Asociación Profesional Justicia, Guardia Civil (JUCIL), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC), la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional (UO), la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil Profesional (ASES-GC) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC).

PUBLICIDAD

Este acuerdo llega tras las protestas de la Policía por la falta de concreción de Interior para equiparar su jubilación a Mossos'Esquadra y Ertzaintza. El borrador del real decreto sobre la jubilación fue acogido con críticas por gran parte de las organizaciones policiales al entender que "deja fuera" a la totalidad de los guardias civiles y a dos tercios de los agentes de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentina se desmarca del acuerdo de Iberoamérica de políticas públicas de vivienda joven

Infobae

Muere un hombre de 30 años tras ser apuñalado en plena calle en Ibiza

Infobae

Moreno asegura que ha llegado el momento de romper "el respetuoso silencio" sobre Adamuz

Infobae

Varios detenidos y registros en una operación contra el narcotráfico en Valladolid

Infobae

Feijóo reta a Sánchez a querellarse contra Aldama: si no lo hace, "no era una inventada"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

ECONOMÍA

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Mercadona dará dinero a los clientes que devuelvan las botellas y latas en 72 de sus supermercados

Invertir aconsejados por TikTok o Instagram puede salir caro: la CNMV advierte del riesgo de ser estafados por finfluencers

DEPORTES

Rafa Jódar firma el mejor debut español en el Mutua Madrid Open y ya tiene mejores números que el ‘Big Three’ en sus primeros 25 partidos como profesional

Rafa Jódar firma el mejor debut español en el Mutua Madrid Open y ya tiene mejores números que el ‘Big Three’ en sus primeros 25 partidos como profesional

Sinner apaga a la nueva estrella española: Jódar se despide con honores y el italiano avanza a semifinales del Mutua Madrid Open

Inglaterra carga contra Marcos Llorente antes del duelo de semifinales de Champions: “Es más una amenaza para la salud pública que para el Arsenal”

A qué hora y dónde ver el partido de semifinales de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Atlético de Madrid - Arsenal, partido de semifinales de la Champions League, en directo: previa y última hora