Albares anuncia un paquete de ayudas a Líbano de 9 millones y vería un "tremendo error" la invasión de Israel

El ministro de Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha anunciado este martes el envío de un paquete de ayuda humanitaria a Líbano de 9 millones de euros en total y advierte de que una invasión terrestre por parte de Israel sería "un tremendo error".

Albares ha advertido del recrudecimiento de la situación en Oriente Próximo por la guerra de Irán y sus derivadas en otros países de la región haciendo hincapié en la situación de este país después de las últimas operaciones llevadas a cabo por Israel que han causado ya "500 muertos".

"La soberanía y la integridad territorial del Líbano tienen que preservarse", ha señalado el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, recalcando que España ha condenado con rotundidad el lanzamiento de cohetes por parte de la organización proiraní Hezbolá. "Pero también los ataques masivos de Israel contra el Líbano cuya seguridad y estabilidad son vitales para toda la región", ha añadido.

El ministro ha adelantado que enviará un paquete inicial de ayuda humanitaria de emergencia por valor de 2,4 millones de euros que se van a centrar en la atención a la población desplazada con alimentos y asistencia sanitaria de primera necesidad.

Más adelante seguirá un plan de intervenciones adicionales "en función de las necesidades" con envío de medicamentos, material de refugio y de alimentos que en parte se va a canalizar a través de las organizaciones españoles sobre el terreno.

