Vox desdeña la intención de Ortega Smith de llevar su expulsión a los tribunales: "Fantástico, que se ponga a la cola"

Ignacio Garriga, vicepresidente y secretario general de Vox, señaló que en otras ocasiones previas, diferentes denuncias y reclamaciones similares a las de Javier Ortega Smith no prosperaron ante ninguna instancia judicial ni administrativa. Según informó Europa Press, Garriga aseguró que esas acciones legales presentadas por exdirigentes o miembros disconformes siempre han terminado archivadas y expresó su convicción de que ocurrirá lo mismo con la denuncia que Ortega Smith anunció por su expulsión del partido. Este lunes, Vox restó importancia a la medida tomada por el todavía portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, quien informó sobre una denuncia presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) dirigida tanto al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido como a su Comité de Garantías.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Ortega Smith ha acusado a ambas instancias de Vox de divulgar su expediente de expulsión a medios de comunicación, situación que, según su versión, vulneró principios de confidencialidad. Además, el propio Ortega Smith recalcó ante los medios de comunicación que, a pesar de estas acciones, la expulsión aún no puede considerarse definitiva, ya que restan “dos recursos” internos por presentar: el recurso de reposición y el recurso de alzada ante el CEN. Ortega Smith anticipó que, en caso de que se ratifique la expulsión tras estos tramites, recurrirá a la vía judicial con el objetivo de defender sus intereses.

Ante estas declaraciones, Garriga respondió de forma tajante y minimizó tanto la denuncia como la posibilidad de que tenga recorrido, invitando a Ortega Smith a “ponerse a la cola” respecto al volumen de acciones legales registradas en contra del partido. El secretario general de Vox manifestó que tanto la Fiscalía, como el Tribunal Supremo y el Tribunal de Cuentas han recibido anteriormente denuncias que, según sus expresiones, terminaron archivadas: “Unos han ido a la Fiscalía, otros han ido al Tribunal Supremo, otros han ido al Tribunal de Cuentas, y todas han acabado en la papelera, que es como acabarán todas las denuncias de aquellos que pretendan trasladar que Vox no es transparente, que Vox no es democrático, que Vox no cumple con el Tribunal de Cuentas”.

Europa Press reportó que Garriga también dirigió críticas hacia Ortega Smith y hacia el exlíder del partido en Murcia, José Ángel Antelo, señalando que ambos han pasado a cuestionar a la formación política pese a haber defendido sus procedimientos internos cuando ocupaban cargos de responsabilidad. “Se observa el mismo patrón de que aquellos que hablaban mucho de patriotismo han abandonado el patriotismo para envolverse en el egoísmo”, espetó, y recordó que algunos de los críticos son autores de reglamentos internos del partido que ahora ponen en entredicho.

En ese contexto, Garriga descartó la convocatoria de un congreso extraordinario para debatir la situación interna de Vox, una reclamación planteada por Iván Espinosa de los Monteros, otro exdirigente relevante. Según detalló el secretario general, la formación dispone de diversos órganos donde se tratan cuestiones de debate y de gestión interna, entre ellos el Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Acción Política (CAP) y el Comité Consultivo. Este lunes, anunció, se desarrolló en la Sierra de Gredos una reunión de los principales órganos de dirección, portavoces regionales y sectoriales, y Garriga insistió en que su “puerta está abierta las 24 horas del día para atender a afiliados”.

A su vez, Europa Press consignó que José María Figaredo, secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, también desestimó la estrategia legal de Ortega Smith, manifestando que considera infundadas las acusaciones: “¿Pero qué denuncias? Está todo más claro que el agua, está todo puesto sobre el papel”. Remarcó que Ortega Smith no es un caso aislado, ya que existen antecedentes de otros procesos de expulsión similares cuyo trámite culminó con resoluciones “idénticas” por parte del Comité de Garantías.

Finalmente, Figaredo vinculó la situación a diferencias con la dirección, apuntando que algunas personas “no quieren seguir la línea de la dirección” y haciendo una diferencia respecto a la tolerancia de otras formaciones políticas frente a estrategias internas paralelas. Situó el incidente como “un drama personal” y lo consideró “un tema sentimental” que considera agotado y que, según su interpretación, requiere cierre definitivo.