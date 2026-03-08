Espana agencias

El francés Gignac le da triunfo al Tigres sobre Rayados en el derbi regio en México

Guardar

Monterrey (México), 7 mar (EFE).- El francés de 40 años André Pierre Gignac se confirmó este sábado como una leyenda de los Tigres UANL mexicanos al darle al equipo un triunfo por 1-0 sobre Monterrey en el derbi regio del fútbol mexicano.

En el que pudo ser su último encuentro contra los Rayados, el rival más enconado de los Tigres, Gignac entró a la cancha en el minuto 80 y en el 90+2 decidió el duelo de la décima jornada del campeonato.

En la primera mitad, Tigres, que tuvo la posesión de la pelota 56-44 a su favor, fue un poco mejor, pero ninguno de los dos cuadros remató a puerta en un enfrentamiento con momentos de mucho tráfico en mitad de la cancha y numerosas faltas.

Ambos cuadros salieron a buscar goles en la segunda parte, en la que, otra vez, se enredaron en la mitad de la cancha y pisaron poco el área rival.

El argentino Guido Pizarro envió a la cancha en el minuto 80 a Gignac por el uruguayo Rodrigo Aguirre. Animado por los hinchas, el francés buscó la puerta contraria y en el tiempo de descuento se convirtió en el héroe de los felinos, al aceptar un balón del brasileño Joaquím y anotar de derecha.

Tigres llegó a cinco victorias, un empate, cuatro derrotas y 16 puntos para subir al sexto lugar con nueve unidades menos que el líder Cruz Azul y tres encima del Monterrey, equipo del español Sergio Canales, colocado noveno de la tabla de posiciones.

Este sábado, el Cruz Azul se confirmó como líder al golear por 3-0 al San Luis con anotaciones del argentino Agustín Palavecino, el uruguayo Gabriel Fernández y Andrés Montaño, quienes reflejaron en el marcador la superioridad de los Azules del entrenador argentino Nicolás Larcamón.

Cruz Azul se confirmó en el liderato con ocho victorias, un empate, una derrota y 25 puntos, cuatro encima del campeón Toluca, que mañana recibirá al Juárez FC, y de las Chivas de Guadalajara, vencedoras este sábado del Atlas, por 1-2.

Las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito fueron de menos a más y se impusieron con anotaciones de Armando González y Ángel Sepúlveda, luego de que Paulo Ramírez abriera el marcador en favor del Atlas.

En otros encuentro de hoy, el ecuatoriano Enner Valencia le dio al Pachuca un triunfo por 2-1 al Puebla y el América derrotó por 1-2 al Querétaro con goles del uruguayo Brian Rodríguez y de Patricio Salas, en tanto Alí Ávila descontó por Querétaro.

La décima jornada, que comenzó ayer con el 4-2 del Mazatlán sobre el León y el 0-1 de los Pumas UNAM sobre Necaxa, concluirá mañana cuando el campeón Toluca recibirá al Juárez FC y Tijuana al Santos Laguna. EFE

(fotos)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Russell desinfla la ‘rebeldía’ de Ferrari; Sainz acaba 15º y Alonso abandona

Infobae

Rubi: "Van a salir once jugadores dispuestos a darnos mucha guerra"

Infobae

El ilustrador chileno Félix Vega diseña el cartel de la 39ª edición de la Semana Negra

Infobae

Abascal no ha hablado con Ortega Smith tras su expulsión y tacha de "telenovela" su caso

Infobae

Podemos vincula el feminismo al pacifismo y reivindica a Santaolalla, Fallarás y Montero

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’