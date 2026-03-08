El Congreso invirtió 4,65 millones en viajes nacionales en 2025, una media de 13.300 euros por diputado

Los desplazamientos de los parlamentarios entre la capital y las circunscripciones provinciales constituyeron la mayor parte del presupuesto que el Congreso de los Diputados destinó a viajes nacionales durante el último ejercicio legislativo. De acuerdo con información publicada por Europa Press, la Cámara Baja invirtió 4,65 millones de euros en traslados por el país en 2025, cifra que se traduce en un gasto medio de 13.300 euros por diputado.

Según Europa Press, este presupuesto abarcó diversos conceptos relacionados con la movilidad de los parlamentarios. Aparte de la adquisición directa de billetes, se incluyeron gastos de gestión, modificaciones, anulaciones y boletos emitidos pendientes de utilizar. La suma total facturada fue de 4.654.971,88 euros, que supera en 708.929 euros la cantidad ya desembolsada efectivamente hasta el cierre del balance, la cual alcanzó los 3.946.042,57 euros.

El grueso de esta cantidad, 3.032.421,79 euros, se asignó a lo que la Cámara describe como actividad parlamentaria, es decir, desplazamientos entre Madrid y las diferentes circunscripciones provinciales, tanto de ida como de vuelta. A esta cifra se añadieron 902.700,42 euros destinados a viajes relacionados con la actividad política de los diputados, así como 10.920,32 euros invertidos en desplazamientos oficiales realizados en representación del Congreso.

En comparación con el ejercicio anterior, el gasto en esta partida registró una reducción. Según detalló Europa Press, durante 2025 el desembolso en viajes nacionales fue 161.076,16 euros menor respecto a 2024, lo que representa un descenso del 3,35%. Esta tendencia contrasta con el incremento cerca del 30% registrado entre 2023 y 2024, periodo en el que el Congreso experimentó una caída significativa en la actividad debido a la celebración de elecciones generales en julio de 2023 y la consiguiente demora en la formación de un nuevo Gobierno, que se completó en noviembre de ese año.

En 2023, la facturación total en concepto de viajes nacionales se situó en 3,74 millones de euros. Esta cifra respondía al carácter atípico del ejercicio, caracterizado por varios meses de inactividad o funcionamiento a medio ritmo del Congreso debido a la situación política surgida del proceso electoral. Desde el inicio de la actual legislatura, el gasto total consolidado por viajes supera ya los 11 millones de euros, ubicándose a un millón de distancia de los 12,2 millones que se destinaron durante la legislatura anterior, en la que las restricciones derivadas de la pandemia de coronavirus limitaron de forma considerable los desplazamientos.

En el Senado, la evolución de los gastos por movilidad parlamentaria ha seguido una línea diferente. De acuerdo con Europa Press, la Cámara Alta ha alcanzado un récord histórico en cuanto a inversión en viajes nacionales de sus miembros. Desde agosto de 2023, y pasados solo dos años y medio desde el inicio de la legislatura, el Senado ha abonado más de 8,8 millones de euros en esta partida, superando lo ejecutado en cada una de las cinco legislaturas anteriores para las que existen registros oficiales.

Europa Press indica que los mayores desembolsos en viajes por parte de ambas cámaras se concentran en la conexión entre Madrid y las circunscripciones de origen de los parlamentarios, fundamentalmente para garantizar su asistencia a sesiones, comisiones y demás obligaciones formales. El resto del presupuesto se distribuye entre desplazamientos relacionados con actividades políticas no estrictamente parlamentarias y aquellos realizados en calidad de representación institucional.

El seguimiento de este gasto cuenta con registros pormenorizados y periódicos por parte de los responsables administrativos de ambas cámaras. Estos informes permiten analizar tendencias, variaciones anuales y el impacto de circunstancias excepcionales, como ha sucedido en el pasado con la pandemia o con los periodos transitorios asociados a procesos electorales. Las cifras recogidas muestran fluctuaciones acordes al calendario legislativo, la agenda política y la intensidad de la actividad parlamentaria.

Según los datos manejados por Europa Press, la comparativa histórica evidencia la influencia de factores coyunturales sobre el nivel de gasto, al igual que el peso estructural que tienen los desplazamientos entre Madrid y las provincias. Las cifras revelan que, aunque se han producido ajustes en ejercicios concretos, la estructura básica del presupuesto dedicado a viajes parlamentarios permanece estable y responde a la dinámica propia del funcionamiento institucional.