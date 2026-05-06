Llamadas de dos niños al 112 permiten actuar en dos casos de violencia machista en Navarra

Pamplona, 6 may (EFE).- Las llamadas de dos niños al 112 han permitido a la Policía Foral intervenir la pasada noche en sendos casos de violencia de género en Navarra y detener a dos hombres por este motivo.

En la primera actuación, ha informado la Policía Foral, agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Estella-Lizarra fueron movilizados para acudir a una localidad de esta merindad, tras la llamada de un niño que, visiblemente preocupado, solicitó presencia policial porque su padre se encontraba "muy violento" en el domicilio familiar.

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"La claridad del aviso y la rapidez con la que el menor pidió ayuda permitieron una inmediata respuesta policial", ha destacado la Policía Foral en un comunicado.

A la llegada de las patrullas, los agentes comprobaron la situación y trataron de hablar con el hombre, que mostró una actitud de oposición y enfrentamiento hacia los policías y finalmente fue detenido.

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Las diligencias de este caso han sido instruidas por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Estella y remitidas a la autoridad judicial.

En una segunda intervención, agentes de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tafalla acudieron a otro domicilio dentro de su demarcación, tras la llamada de otro menor, que alertó de que su padrastro pretendía agredir a su madre, quien se encontraba refugiada en el baño.

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"La serenidad del menor al trasladar lo que estaba ocurriendo permitió a los agentes llegar con rapidez y actuar de forma inmediata, procediendo a la detención del presunto agresor por un delito de violencia de género", ha asegurado la Policía Foral.

Las diligencias han sido instruidas por agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Tudela y remitidas también al juzgado.

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La Policía Foral ha subrayado "la valentía y capacidad de reacción de los menores, cuya decisión de pedir ayuda fue clave para activar la respuesta policial y proteger a las víctimas".

"Ante cualquier situación de violencia o riesgo, interiorizar desde edades tempranas el llamar al 112 puede marcar la diferencia", ha resaltado el cuerpo policial navarro. EFE

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