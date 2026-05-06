Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali y el homenaje a Omega completan el cartel de Pirineos Sur

Zaragoza, 6 may EFE).- El festival Pirineos Sur ha cerrado la programación de su XXXIII edición, que se celebrará del 9 al 26 de julio en el escenario flotante del embalse de Lanuza, con Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali y el homenaje a Omega junto a Lagartija Nick y Kiki Morente como últimas incorporaciones a un cartel diverso.

El festival oscense refuerza así una propuesta que combina estilos y generaciones, con nombres ya anunciados como Rubén Blades, José González, Suede, Los Planetas, Rufus Wainwright, Bomba Estéreo, Dani Fernández, Valeria Castro, Nacho Vegas o Christina Rosenvinge, entre otros.

PUBLICIDAD

Durante doce jornadas, de jueves a domingo, Lanuza volverá a acoger una amplia variedad de géneros, desde el folk o el rock hasta la electrónica, el hip hop, la salsa o el flamenco, ha informado la organización en una nota de prensa.

Entre las nuevas incorporaciones destaca la presencia de Alex Serra, que actuará el 12 de julio junto a Bomba Estéreo, y del dúo colombiano Monsieur Periné, que se suma al cartel del 19 de julio en una noche compartida con Rubén Blades y Melanie Santiler.

PUBLICIDAD

Ambas propuestas amplían la mirada internacional del festival con sonidos que conectan distintas tradiciones y públicos.

Uno de los momentos más simbólicos llegará el viernes 24 de julio con el homenaje al 30 aniversario de Omega, el disco de Enrique Morente y Lagartija Nick, considerado una de las obras más influyentes de las últimas décadas. En esta ocasión, el espectáculo contará con la participación de Kiki Morente, que revivirá la fusión entre flamenco y rock inspirada en la poesía de Federico García Lorca y Leonard Cohen.

PUBLICIDAD

Esa misma noche actuará Jorge Drexler, que presentará su nuevo álbum, 'Taracá', publicado en marzo, junto a Lorena Álvarez, referente del folk nacional.

El sábado 25 será una jornada marcada por la diversidad sonora con Chambao, Lia Kali y Jimena Amarillo. La banda andaluza celebra sus 25 años de trayectoria con una gira conmemorativa, mientras que Lia Kali continúa consolidando su proyección en la escena urbana con una propuesta que mezcla soul y flamenco.

PUBLICIDAD

Por su parte, Jimena Amarillo presentará su tercer trabajo, 'ANGÉLIKA', dentro de una nueva ola del pop nacional.

El primer fin de semana, del 9 al 12 de julio, reunirá a artistas como José González, Rufus Wainwright, Suede, Nacho Vegas, Los Planetas y Christina Rosenvinge, con Bomba Estéreo como cierre.

PUBLICIDAD

El segundo tramo, del 16 al 19, contará con Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., Judeline, Samuraï, Hens, Dani Fernández y Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Big Band.

El último fin de semana, del 23 al 26, incluirá a Carlos Ares, Valeria Castro, Ester Vallejo y culminará con ETS y La Fúmiga.

PUBLICIDAD

La programación se completa con las tradicionales sesiones de dj tras los conciertos, que se celebrarán cada noche con nombres como Mr. Pendejo, Álex Curreya, Daniless, Fran Navarro, Diego Aguas o Ms Von Disko, entre otros. Estas actuaciones prolongarán la actividad del festival hasta la madrugada, con horarios que se extenderán hasta las 4:30 horas, salvo los domingos.

Las entradas están disponibles en la web del festival, con varias fechas próximas a agotarse, como el 16 de julio con Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A., el 18 con Hens y Dani Fernández, el 23 con Valeria Castro y Carlos Ares, y la jornada de clausura. Además, se mantiene un cupo limitado de entradas a 10 € para menores de 11 años.

PUBLICIDAD

Como novedad logística, Pirineos Sur incorporará un servicio de autobuses desde Sabiñánigo con parada en Biescas, que funcionará exclusivamente con reserva previa 'online'.

A ello se suman las habituales lanzaderas desde Formigal y Sallent de Gállego, facilitando el acceso a un recinto que, un año más, convertirá el entorno natural de este embalse pirenaico en eje central de la experiencia musical. EFE

PUBLICIDAD