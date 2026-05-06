Asociación literaria sevillana homenajea a Machado en Colliure leyendo sus propios poemas

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 6 may (EFE).- Un grupo de 63 miembros de la asociación sevillana 'Los cuadernos de Roldán' concluirán este miércoles su particular homenaje a Antonio Machado en Colliure y Argelès sur Mer (Francia) leyendo los poemas que han dedicado al poeta sevillano en el cementerio donde reposan sus restos y en la pensión en que se alojó con su madre en las primeras horas del exilio.

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El homenaje también incluye la publicación del librito 'Antonio Machado y los caminos del exilio', de 90 páginas en octavo y que recoge los poemas, dibujos, reproducción de las pinturas e ilustraciones que los miembros de 'Los cuadernos de Roldán', entre los que hay numerosos artistas y escritores -aunque no todos son creadores-, han hecho para la ocasión.

Los socios de 'Los cuadernos de Roldán' se autodenominan "inquilinos" de la asociación y todos ellos tienen en común "el gusto por la poesía y las tabernas", según ha explicado a EFE Antonio Molina Flores (Orce, Granada, 1958), escritor y editor que también fue profesor de Estética, quien no ha podido acompañar a sus compañeros en esta ocasión y se ha quedado en Sevilla.

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Molina Flores ha detallado que en sus 38 años de vida la asociación, que cuenta con un total de 150 "inquilinos", ha publicado 114 libritos como el ahora consagrado a Machado, y en numerosas ocasiones los ha acompañado de viajes relacionados con cada tema para implicar y dar relevancia a las gentes del lugar.

Del mismo modo que el dedicado a Alberti se presentó en El Puerto de Santa María (Cádiz) -en un acto en el que intervino el propio poeta homenajeado- o el dedicado a Lisboa se presentó en la capital portuguesa, 'Antonio Machado y los caminos del exilio' ha sido presentado este miércoles en el instituto de enseñanza media 'Christian Bourquin' de Argelès sur Mer, con la participación de estudiantes y profesores.

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Molina Flores ha explicado que el librito dedicado a Antonio Machado no se titula solo con el nombre del poeta para significar y recordar que por el improvisado campo de concentración de Argelès sur Mer pasaron 400.000 exiliados, la gran mayoría de ellos republicanos españoles que, camino del exilio, soportaron allí, en la misma playa, una estancia penosa.

Este martes, los miembros de la asociación leyeron sus poemas en el cementerio de Colliure y en la pensión donde se alojaron el poeta y su madre al abandonar España al final de la Guerra Civil, y visitaron el memorial en la playa de Aregelès sur Mer, y el lunes emprendieron el viaje en tren o autobús para recorrer los 1.180 kilómetros que separan "el huerto claro donde madura el limonero" -en los jardines de la casa sevillana donde nació Antonio Machado- de esta localidad francesa.

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Esta es la excursión más larga de las efectuadas por 'Los cuadernos de Roldán' hasta donde alcanza la memoria de Molina Flores, quien también ha recordado la salida a Marrakech, con motivo del libro dedicado a la ciudad africana.

La asociación jamás ha pedido ni ha recibido una subvención; el viaje, la estancia en Francia y los demás gastos van por cuenta de cada uno de los viajeros, mientras que los 114 libros ya publicados -también los hay dedicados a Toledo y Córdoba, al erotismo, a la República, y a los meses de febrero y octubre, entre otros temas- se financian con la aportación anual de 60 euros que hace cada uno de ellos.

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Esa cantidad da también para la edición de un calendario anual y de una serie de cuadernitos minúsculos -de algo menos de la mitad de una octavilla- de la colección 'Zaquizamí' que, con el paso de los años, se están convirtiendo en pasto de bibliófilos y coleccionistas.

Hace cuatro años, la editorial sevillana Espuela de Plata publicó una antología de todos estos libritos y cuadernos que, también agrupada bajo el título de 'Cuadernos de Roldán', da cuenta del nivel sus colaboradores, desde pinturas de Carmen Laffón, Justo Girón y Fausto Velázquez hasta textos y poemas de José Saramago, Javier Egea, Pablo García Baena, Vicente Núnez, Javier Salvago y Luis García Montero, entre otros muchos. EFE

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