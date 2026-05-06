Espana agencias

El fiscal ve "admisible" atenuar más la pena a Aldama aunque él mantenga 7 años de cárcel

Guardar

Madrid, 6 may (EFE).- El fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, considera "posible" y "admisible" rebajar aún más la posible condena al "corruptor" Víctor de Aldama por su confesión en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, aunque él ha decidido mantener su petición inicial para el empresario, 7 años de cárcel.

En su informe final en el juicio contra Ábalos, su exasesor Koldo García y este empresario por presunta corrupción en contratos de mascarillas, Luzón ha defendido que todo lo que ha contado Aldama en relación a los hechos que juzgan se ha visto "plenamente corroborado" por otras pruebas.

PUBLICIDAD

"Hay otras cosas que dice que no sabemos, a día de hoy, si son ciertas o abiertamente inciertas, pero no se han tenido en cuenta para la acusación que se formula en este acto", ha subrayado el fiscal.

Luzón anunció el lunes que mantenía su petición inicial de 7 años de cárcel a Aldama al no apreciar como "muy cualificada" la atenuante de confesión para él, pero en la jornada de hoy ha considerado "posible" concederle dicha atenuante, como pide la acusación popular que coordina el PP, o solicitar una mayor rebaja, como hace su defensa.

PUBLICIDAD

Ante informaciones que apuntaban a una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que Luzón no rebajase su petición para Aldama, fuentes fiscales recalcaron que se trató de una decisión unitaria del Ministerio Público tras un debate interno en el que no hubo "órdenes" o "presiones".

La "cansina letanía" de las defensas contra Aldama

El fiscal ha cuestionado con dureza la "cansina letanía" de las defensas de Ábalos y Koldo García en torno a la colaboración de Aldama, como si "pareciera" que la confesión de un coimputado "fuera un caso excepcional".

De "ornitorrinco procesal" tildaron estas defensas a Aldama, una expresión que Luzón ha vuelto a escuchar 25 años después de oírla en otro juicio, el de los fondos reservados, cuando el abogado de un secretario de Estado de Seguridad lo utilizó para referirse a un homólogo que admitía el pago de sobresueldos y la sustracción de esos fondos en el Ministerio del Interior.

Ambos acabaron condenados, ha recordado el fiscal.

Luzón ha querido dejar claro que la rebaja de la pena a un acusado que colabora con la Justicia y se autoincrimina está "absolutamente" asumida, también a nivel internacional, y es una "necesidad" para averiguar los delitos de corrupción, y ha aseverado: "Si de verdad queremos combatir a las organizaciones criminales y la corrupción, debemos compensar a quienes salen de ellas y denuncian".

Ahora bien, ha dejado claro que no se debe asumir "acríticamente" la declaración de un coimputado, sino que "debe verse con muchas reservas" y ser corroborada por otras pruebas. Algo que, sostiene, se ha producido en este juicio con la confesión de Aldama.

Es más, para el fiscal, "la prueba es tan abundante que podemos considerar que la declaración de ALdama no es la determinante y decisiva". EFE

(foto) (vídeo) (audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Asociación literaria sevillana homenajea a Machado en Colliure leyendo sus propios poemas

Infobae

El estudio de cine japonés Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades

Infobae

Llamadas de dos niños al 112 permiten actuar en dos casos de violencia machista en Navarra

Infobae

Jorge Drexler, Chambao, Lia Kali y el homenaje a Omega completan el cartel de Pirineos Sur

Infobae

Torres comprende la "inquietud" de Canarias por el crucero pero llama a la calma

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Clavijo, presidente de Canarias, asegura que solo dispone de una cama de alto aislamiento para atender a los enfermos por hantavirus

Un portacontenedores francés que transitaba el estrecho de Ormuz sufre un ataque “de origen desconocido” que deja a varios tripulantes heridos

El fiscal señala que Pedro Sánchez “no era el número 1″ de la trama del ‘caso mascarillas’ y ve posible la rebaja de condena de Aldama

Miguel Ángel Rodríguez declara en Plaza de Castilla por presunta revelación de secretos: “El PSOE quiere hacerme parecer culpable”

Un azafato de tierra de American Airlines es despedido por revender por 50 euros los billetes gratuitos que la aerolínea ofrece a sus empleados

ECONOMÍA

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%

La guerra en Irán restará dos décimas al crecimiento de la economía española en 2026 y empujará la inflación hasta el 3,3%

El Parlamento Europeo pide a España que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz hasta al menos 2040

Esto es lo que dice la ley sobre si se puede vender o alquilar una casa de protección oficial

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Nissan plantea despidos en Cataluña como parte de un ERE a 900 trabajadores en toda Europa

DEPORTES

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Yomif Kejelcha, plusmarquista etíope, revela en “La Revuelta” su rutina y el secretismo sobre sus próximas maratones

Álvaro Carreras da por cerrado el altercado con un compañero en el Real Madrid: “Se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado”

El último baile de Griezmann en Champions como rojiblanco: el Principito se quedó sin su ‘orejona’

La polémica jugada del partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid: reclamaron penalti a Griezmann, pero el árbitro pitó falta de Pubill

Las palabras de Simeone tras caer eliminados ante el Arsenal en semifinales de Champions: “Dimos todo lo que teníamos”