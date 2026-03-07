Espana agencias

Un libro propone un juego de enigmas para buscar tesoros y ofrece premios de 2.000 euros

Salvador Ruiz

Málaga, 7 mar (EFE).- Un libro del escritor y periodista David Velasco (Málaga,1980) propone un juego de enigmas para buscar tesoros reales y ofrece premios de 2.000 euros a quienes, literalmente, encuentren alguno de los cinco cofres enterrados en distintos puntos de la península Ibérica.

Las pistas están ocultas en ilustraciones y poemas de la propia obra, titulada 'Oreikhalkos: El tesoro atlante', un volumen que convierte la lectura en un desafío físico e intelectual para acceder a los tesoros resolviendo los enigmas.

El autor ha explicado que, más allá del aspecto económico, este libro es para leerlo y "vivirlo" y lo plantea como una invitación "para pasar de las ideas a la acción, salir al mundo real y enfrentarse al reto".

Velasco ha precisado a EFE que, hasta el momento, no se ha hallado ninguno de los cofres, pero asegura que hay "mucha gente buscándolos", que le envían fotografías y le dan las gracias "porque la experiencia les encanta, aunque no los encuentren".

"Están echando los fines de semana en sitios estupendos de España, les está gustando muchísimo", ha añadido.

La obra combina ensayo, poesía enigmática, ilustración simbólica y juego de pistas, y sigue la estela del libro de 'The Secret: A Treasure Hunt' ('El secreto: una búsqueda del tesoro'), publicado en 1982 por Byron Preiss en Estados Unidos.

David Velasco recupera ese espíritu, lo adapta al lector contemporáneo y al paisaje español e incorpora la filosofía estoica como eje conceptual de la experiencia: cada tesoro representa una virtud como la perseverancia, el coraje, la autodisciplina, la voluntad y la gratitud.

Advierte de que no se trata solo de resolver acertijos, sino que el lector tendrá que tomar decisiones, investigar, moverse, dudar e insistir.

Las pistas aparecen en ilustraciones y poemas, que no son elementos decorativos, sino claves que conducen a ubicaciones reales seleccionadas, espacios públicos accesibles y que no implican riesgos.

Preguntado si ofrecía alguna pista durante esta entrevista, ha recordado que se basa en aquel libro de Preiss por el que "se enterraron 12 cofres y, tras pasar 44 años, solo se han descubierto tres", lo que justifica en que "uno de los problemas por los que pasó eso es que fue en Estados Unidos y si estás en Nueva York y una de las pistas te lleva a Los Ángeles no es fácil, hay que hacer un viaje largo, gastar un dinero".

"Sin embargo aquí hablamos -continúa- de la península ibérica y, dado como están repartidos los cofres, desde cualquier punto se puede llegar hasta un cofre y volver a casa en el mismo día, está al alcance de todo el mundo. Como mucho, desde cualquier punto va a haber algún cofre a tres o cuatro horas de coche, están muy repartidos".

"Tres o cuatro (horas) de ida y tres o cuatro de vuelta, pero es algo que se puede hacer en el mismo día, es mucho más sencillo que en Estados Unidos", ha comentado.

Un apartado del libro trata de la seguridad, incide en la importancia del sentido común y aclara que ningún cofre está en zonas peligrosas o de difícil acceso.

La búsqueda de tesoros está pensada para hacerla solo o en grupo y se fomenta la exploración compartida, el contacto con la naturaleza y la desconexión del entorno digital.

La obra está dedicada a la memoria de Byron Preiss y reivindica una forma de entender la literatura como puerta de entrada a la aventura, el pensamiento y la acción.

Licenciado en Periodismo y cultivador del género del librojuego, Velasco cuenta entre sus publicaciones la obra 'Héroes del Acero'. Hizo novelas, librojuegos de gran formato y proyectos 'transmedia' e imparte conferencias y talleres. EFE

(foto)

