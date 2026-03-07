El PP pide a Vox abandonar tacticismo electoral tras bloquear investidura de Guardiola

Cartagena (Murcia), 7 mar (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este sábado a Vox que abandone su tacticismo electoral en Extremadura porque, con su postura votando en contra de la presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, para ser investida como jefa del Ejecutivo regional, está traicionando a sus votantes.

Tellado, que ha hecho estas declaraciones durante un acto público del PP en Cartagena, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana, ha augurado que Vox pagará en las urnas esta postura de "partido antisistema que bloquea" y que "comparte estrategia con Pedro Sánchez".

El dirigente popular ha criticado la decisión de Vox en la Asamblea de Extremadura, donde votó junto al PSOE y Podemos para impedir la investidura de Guardiola. Según Tellado, bastaba con que el partido de Santiago Abascal se abstuviera para permitir la formación de gobierno, pero optaron por bloquearla, actuando "como si fuesen de izquierdas".

Tellado ha añadido que la principal beneficiada de esta postura ha sido la propia Moncloa, ya que Pedro Sánchez estaría satisfecho con la estrategia que, en su opinión, perjudica directamente a los extremeños. "La realidad es que los damnificados son los extremeños, que votaron en diciembre y ya estamos en marzo y todavía no tienen gobierno", ha afirmado.

El secretario general del PP ha instado a Vox a pensar en los intereses de Extremadura y no en cálculos electorales de otras comunidades.

Ha subrayado que las "bravuconadas, insultos o soflamas" no desalojan al PSOE del poder y ha acusado a la formación de derecha de traicionar a sus propios votantes.

"Ningún votante de Vox está satisfecho con lo que vio ayer", insistió Tellado, confiado en que esta actuación se traducirá en un coste electoral.

Tellado también ha hecho un llamamiento a la responsabilidad, señalando que el PP respeta más a los dirigentes territoriales de Vox que la propia dirección nacional del partido y ha recordado la importancia de colaborar en lugar de bloquear. EFE

