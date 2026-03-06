Espana agencias

Fundación Víctimas del Terrorismo aboga por una juventud formada en valores democráticos para prevenir la radicalización

El titular de la FVT alertó sobre la necesidad urgente de construir pensamiento crítico entre adolescentes, destacando la escuela y la cultura como barreras clave ante discursos de odio, y reclamó memoria y justicia permanente para las víctimas

La reciente pérdida de Yacob Pinto Bittan, un joven español de 25 años asesinado en Jerusalén, resaltó durante el Concierto In Memoriam la continuidad del impacto del terrorismo sobre ciudadanos españoles dentro y fuera del país. Según informó la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), este atentado, que se cobró también la vida de otras cinco personas, evidencia que el fenómeno sigue vigente y reclama respuestas institucionales y sociales. En un acto celebrado en el Auditorio Nacional y presidido por los Reyes de España, el presidente de la FVT, Juan Francisco Benito Valenciano, subrayó la necesidad de memoria y justicia permanente para las víctimas de estos ataques.

Tal como publicó la FVT, durante su discurso, Benito Valenciano afirmó que resulta esencial formar a las nuevas generaciones en valores democráticos como mecanismo preventivo contra la radicalización. El evento, al que asistieron el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra Elma Saiz, portavoces de diferentes carteras del Gobierno, sirvió de escenario para demandar el fortalecimiento del pensamiento crítico entre los adolescentes y la importancia de la educación y la cultura como barreras ante discursos de odio. “La prevención de la radicalización, particularmente entre los más jóvenes, incluso desde edades tempranas, adquiere especial relevancia”, expresó el presidente de la fundación según reportó el medio. En su intervención, abogó por que la escuela y la universidad se constituyan en espacios centrales para edificar ciudadanía y respeto entre los jóvenes: “Sí a una escuela que enseñe a detectar los discursos de odio. Sí a una sociedad que entiende que la convivencia se construye cada día”.

El medio detalló que Benito Valenciano remarcó que la radicalidad no puede afrontarse únicamente desde el ámbito penal, sino desde una respuesta coordinada entre sectores institucionales, sociales, educativos y culturales. Aseguró: “No puede haber justificación, comprensión ni relativización del terror. Donde hay violencia terrorista, solo cabe condena y memoria de las víctimas”. Calificó a quienes han sufrido el terrorismo como “héroes de nuestra democracia” y señaló que la sociedad española tiene un compromiso ético permanente con las víctimas, un deber que “trasciende generaciones, ideologías y coyunturas políticas”. Señaló la importancia de que la labor de deslegitimación del terrorismo recoja la unidad institucional y el consenso democrático para alcanzar una condena total al fenómeno.

Durante su exposición, Benito Valenciano abordó el impacto humano y social del terrorismo en cifras y testimonios. Hizo mención a que, desde el último Concierto In Memoriam, el terrorismo ha truncado la vida de al menos un español, sumándose así a una lista de más de 1.450 ciudadanos, españoles o extranjeros, asesinados en territorio español, junto a más de 5.000 personas heridas. Manifestó que cada caso implica “familias marcadas para siempre” y una sociedad que no puede ni debe dejar de prestar atención, debido a que el terrorismo adopta “nuevas formas, nuevos discursos y nuevos canales”, aunque su esencia permanezca anclada en el recurso al miedo y la violencia como mecanismos de imposición.

De acuerdo con la información publicada por la FVT, el presidente de la fundación destacó cuatro principios que, en su opinión, deben sostenerse como inalterables ante el terrorismo: memoria, para impedir que la injusticia caiga en el olvido; dignidad, para evitar el ninguneo, la utilización o la humillación de las víctimas; justicia, en la medida que los crímenes encuentren siempre respuesta legal y estatal; y verdad, para que el relato histórico se mantenga fiel, sin distorsiones ni equidistancias morales. Según explicó, estos pilares resultan cruciales para evitar el blanqueamiento y garantizar que el paso del tiempo no borre el reconocimiento al sufrimiento de las víctimas.

El evento, convocado en el Auditorio Nacional y dirigido especialmente a rendir homenaje a las víctimas del terrorismo, se convirtió, según consignó la FVT, en una tribuna de defensa de la educación y la cultura como herramientas fundamentales para cortar los discursos violentos y evitar la propagación del odio. Al dirigirse a las autoridades presentes, incluidos los Reyes y representantes del Ejecutivo, Benito Valenciano insistió en que la respuesta al terrorismo debe construirse y actualizarse de manera constante y colectiva.

Además, reportó el medio, el titular de la FVT advirtió sobre la urgencia de que la comunidad educativa y cultural promueva el pensamiento crítico entre los jóvenes. Planteó que la memoria y la justicia no son solo reclamos para el pasado, sino obligaciones activas en el presente y hacia el futuro, destinadas a blindar a la sociedad frente a cualquier intento de reinstaurar la violencia por motivos ideológicos.

El presidente concluyó que el compromiso de España frente a las víctimas del terrorismo no debe reducirse a actos conmemorativos o respuestas legislativas, sino extenderse al diseño de una escuela capaz de identificar y contrarrestar los mensajes extremistas, un entorno cultural vigilante y una sociedad civil atenta al desarrollo de nuevas amenazas y formas de violencia.

