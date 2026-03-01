Ortega Smith dice que "en cierta medida" Abascal no cumple los "requisitos" que debería tener un político

Al abordar temas de integridad y vocación de servicio, Javier Ortega Smith, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, enfatizó la necesidad de que quienes ocupan cargos políticos demuestren honradez y compromiso con el interés público. En este contexto, Ortega Smith puso en duda que el actual presidente de Vox, Santiago Abascal, cumpla plenamente esos estándares requeridos para el ejercicio político, según reportó el medio que cubrió su intervención en una manifestación contra el Cantón de Montecarmelo.

De acuerdo con la información publicada por el medio citado, Ortega Smith señaló que los políticos deben distinguirse, entre otras cualidades, por la honradez, la fidelidad a la palabra dada y la orientación al servicio público. Cuestionado sobre si el presidente del partido, Santiago Abascal, y el secretario general, Ignacio Garriga, reúnen esas características, Ortega Smith aseguró que “en cierta medida sí”, aunque matizó que no en la totalidad de lo esperado para una figura política. Estas declaraciones llegaron en medio de la situación que enfrenta Ortega Smith dentro de Vox, ya que el partido le suspendió la militancia a él y a otros dos concejales por rehusarse a entregar la Portavocía en el consistorio a su compañera Arantxa Cabello.

La tensión interna se mostró no solo en los actos públicos, sino también durante el Pleno reciente del Ayuntamiento de Madrid. Según publicó el medio mencionado, la división entre los ediles de Vox se reflejó en las votaciones, donde algunos concejales respaldaron a la dirección nacional y otros se alinearon con Ortega Smith.

Durante la manifestación, el portavoz madrileño criticó la figura del “político profesional”, señalando que existen personas que, por su juventud o por su larga trayectoria dentro de la política, han construido sus carreras exclusivamente en ese ámbito sin experiencia profesional previa significativa fuera de él. Ortega Smith afirmó que estas personas no comprenden los problemas reales de los ciudadanos, ni en Madrid ni en el resto de España. Según consignó el medio, postuló que el país necesita “menos políticos profesionales y más profesionales”, es decir, personas capacitadas y dispuestas a dejar sus empleos o empresas para dedicarse temporalmente al servicio público.

El portavoz aún vigente defendió su propio recorrido, subrayando, en palabras recogidas por el medio que lo citó, que ha mantenido “intacta” su vocación de servicio y que “nunca” ha traicionado la palabra dada, asegurando una “honradez en el pensamiento y las acciones” que, según su perspectiva, no cambiará nunca. Frente a la posibilidad de que otros no se ajusten a esos valores, Ortega Smith afirmó que “tendrán algún día que dar cuentas”.

El conflicto entre la dirección nacional de Vox y Ortega Smith se mantiene visible a través tanto de las declaraciones públicas como de los movimientos internos del partido, tal como narró el medio. La suspensión de militancia afecta ya a varios concejales que han mostrado discrepancias con las decisiones adoptadas desde la cúpula, especialmente relacionadas con la portavocía en el Ayuntamiento madrileño. Ortega Smith, pese a la sanción interna, asiste a los actos institucionales y continúa manifestando sus planteamientos, lo que prolonga el estado de división en el grupo municipal.

Durante el acto de protesta, Ortega Smith reiteró su petición por una regeneración en la política basada en la experiencia profesional ajena al ámbito institucional y subrayó la importancia del servicio temporal en la administración pública, frente a la consolidación de figuras que, en su opinión, hacen carrera exclusivamente dentro de la política. Señaló además que quienes no son capaces de entender los problemas reales carecen de la perspectiva necesaria para actuar en beneficio del conjunto de la sociedad.

La situación dentro del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Madrid viene marcada por este pulso entre la dirección nacional y quienes respaldan a Ortega Smith, que continúa defendiendo públicamente la necesidad de que los cargos públicos respondan a unas exigencias éticas y una conexión directa con la ciudadanía a través de una trayectoria profesional orientada al bien común.