Puigdemont recuerda a los iraníes que han muerto y sufrido "represión, torturas, prisión y exilio"

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordado a los iraníes que han muerto y sufrido "represión, torturas, prisión y exilio", después de conocerse la operación militar iniciada este sábado en Irán por Estados Unidos e Israel.
En un apunte en X recogido por Europa Press ha recordado a aquellos que durante décadas han luchado por vivir en "condiciones de dignidad humana y de libertad".
"Los recuerdo precisamente ahora para que cuando acabe este conflicto que se ha iniciado no vuelvan a ser los eternos olvidados, las víctimas de la represión de los regímenes futuros", ha dicho.
Últimas Noticias
Podemos llama a "recuperar el 28F" y alerta de que el autogobierno "corre peligro" con las políticas del PP
La formación pide fortalecer la autonomía andaluza denunciando agravios institucionales y defendiendo servicios básicos universalizados, mientras dirigentes critican políticas recientes que, según advierten, debilitan la democracia y limitan el acceso a derechos esenciales para la ciudadanía
Adelante critica a Aguirre por dar "un mitin político" un 28F que "es de todos": "Ha sido propaganda del Gobierno"
José Ignacio García denuncia que el Parlamento andaluz ha sido utilizado para promover intereses partidistas en una fecha que considera patrimonio común y exige respeto institucional, centrando el debate en derechos sociales y demandas ciudadanas
Illa afirma la "disponibilidad" del Govern para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos
El líder catalán subraya la urgencia de articular unas nuevas cuentas, destacando la importancia estratégica de la inversión prevista e instando a los partidos aliados a trabajar juntos para responder a las necesidades del contexto económico actual
Más Madrid llama a la movilización "puerta a puerta" para frenar los "proyectos reaccionarios" y "recuperar" la ciudad
La formación liderada por Mónica García lanza una campaña en Madrid buscando dialogar con vecinos y fortalecer la presencia en barrios con alta abstención, señalando a especuladores y criticando políticas que, según denuncian, perjudican a la mayoría social
Centenares de manifestantes se congregan en Sevilla por el autogobierno y los servicios públicos en el Día de Andalucía
MÁS NOTICIAS