Puigdemont recuerda a los iraníes que han muerto y sufrido "represión, torturas, prisión y exilio"

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordado a los iraníes que han muerto y sufrido "represión, torturas, prisión y exilio", después de conocerse la operación militar iniciada este sábado en Irán por Estados Unidos e Israel.

En un apunte en X recogido por Europa Press ha recordado a aquellos que durante décadas han luchado por vivir en "condiciones de dignidad humana y de libertad".

"Los recuerdo precisamente ahora para que cuando acabe este conflicto que se ha iniciado no vuelvan a ser los eternos olvidados, las víctimas de la represión de los regímenes futuros", ha dicho.