Vox califica de "auténtica estafa" la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Carolina López, presidenta de Vox en Asturias, advirtió que las medidas de salvaguarda propuestas en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no tendrían efectos preventivos y que estos mecanismos, además, no gozan de reconocimiento por parte de los países miembros de Mercosur. Según sus declaraciones, citadas por el medio Europa Press, el sector agroganadero podría verse afectado por periodos de incertidumbre mientras se justifican posibles daños, lo que, en su opinión, implicaría el riesgo de cierre de explotaciones locales antes de que las salvaguardas puedan operar.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, López criticó duramente la decisión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro del Partido Popular Europeo, por dar su visto bueno a la aplicación provisional del pacto comercial con Mercosur. Remarcó que, tras la aprobación, el Partido Popular Europeo celebró la medida y la definió públicamente como una decisión positiva, algo que la dirigente de Vox rechazó, calificando la maniobra como una “auténtica estafa que traiciona a todo el sector primario”. López consideró que la postura adoptada por la máxima responsable del órgano ejecutivo comunitario y la formación europea equivale a ignorar las necesidades de los productores agrícolas y ganaderos europeos, en especial los españoles.

López señaló también que los impulsores del acuerdo ahora presentarán las salvaguardas como el elemento que supuestamente protege al sector primario, aunque subrayó que ninguna de estas disposiciones actúa a modo de prevención y que, además, los países de Mercosur no las reconocen. Según la dirigente asturiana, incluso en el caso de que alguno de los mecanismos se llegase a aplicar, su activación está condicionada a la justificación previa del daño ocasionado por la entrada en vigor del acuerdo. Este proceso de justificación, alertó López, puede prolongarse durante meses, lo que generará inseguridad para los profesionales del campo y pondrá en peligro la viabilidad de múltiples explotaciones ganaderas.

Durante su intervención, según recogió Europa Press, López encuadró la aplicación del tratado como un ejemplo de políticas europeas desconectadas de la realidad del campo, acusando a los promotores del pacto de actuar “de espaldas” a las demandas y preocupaciones de los trabajadores del sector primario. Añadió que el sector vive desde hace años una situación de “agonía” debido a lo que definió como políticas restrictivas por parte de las autoridades europeas, considerando que no se toma en cuenta la voz de quienes desarrollan su labor en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La líder regional de Vox manifestó que alguno de los principales afectados serían los ganaderos y agricultores que producen alimentos bajo estrictas regulaciones en la Unión Europea, y que la competencia de productos importados amparados por el acuerdo podría agravar la situación de los productores comunitarios. Según consignó Europa Press, López afirmó que las decisiones adoptadas desde Bruselas no aportan soluciones efectivas, sino que generan más obstáculos a las explotaciones españolas.

En sus comentarios finales, López recalcó que desde Vox planean continuar su apoyo al sector primario y que mantendrán su defensa de los intereses de los productores rurales. Sostuvo que el trabajo del sector es esencial para la alimentación y que merece respaldo frente a las decisiones tomadas a nivel europeo, según reportó Europa Press.