Espana agencias

Vox califica de "auténtica estafa" la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur

Carolina López, líder de Vox en Asturias, acusó al Partido Popular Europeo de “traicionar al sector primario” con la puesta en marcha del pacto con Mercosur, advirtiendo de posibles consecuencias negativas para los productores locales según sus declaraciones

Guardar

Carolina López, presidenta de Vox en Asturias, advirtió que las medidas de salvaguarda propuestas en el marco del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no tendrían efectos preventivos y que estos mecanismos, además, no gozan de reconocimiento por parte de los países miembros de Mercosur. Según sus declaraciones, citadas por el medio Europa Press, el sector agroganadero podría verse afectado por periodos de incertidumbre mientras se justifican posibles daños, lo que, en su opinión, implicaría el riesgo de cierre de explotaciones locales antes de que las salvaguardas puedan operar.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, López criticó duramente la decisión de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y miembro del Partido Popular Europeo, por dar su visto bueno a la aplicación provisional del pacto comercial con Mercosur. Remarcó que, tras la aprobación, el Partido Popular Europeo celebró la medida y la definió públicamente como una decisión positiva, algo que la dirigente de Vox rechazó, calificando la maniobra como una “auténtica estafa que traiciona a todo el sector primario”. López consideró que la postura adoptada por la máxima responsable del órgano ejecutivo comunitario y la formación europea equivale a ignorar las necesidades de los productores agrícolas y ganaderos europeos, en especial los españoles.

López señaló también que los impulsores del acuerdo ahora presentarán las salvaguardas como el elemento que supuestamente protege al sector primario, aunque subrayó que ninguna de estas disposiciones actúa a modo de prevención y que, además, los países de Mercosur no las reconocen. Según la dirigente asturiana, incluso en el caso de que alguno de los mecanismos se llegase a aplicar, su activación está condicionada a la justificación previa del daño ocasionado por la entrada en vigor del acuerdo. Este proceso de justificación, alertó López, puede prolongarse durante meses, lo que generará inseguridad para los profesionales del campo y pondrá en peligro la viabilidad de múltiples explotaciones ganaderas.

Durante su intervención, según recogió Europa Press, López encuadró la aplicación del tratado como un ejemplo de políticas europeas desconectadas de la realidad del campo, acusando a los promotores del pacto de actuar “de espaldas” a las demandas y preocupaciones de los trabajadores del sector primario. Añadió que el sector vive desde hace años una situación de “agonía” debido a lo que definió como políticas restrictivas por parte de las autoridades europeas, considerando que no se toma en cuenta la voz de quienes desarrollan su labor en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

La líder regional de Vox manifestó que alguno de los principales afectados serían los ganaderos y agricultores que producen alimentos bajo estrictas regulaciones en la Unión Europea, y que la competencia de productos importados amparados por el acuerdo podría agravar la situación de los productores comunitarios. Según consignó Europa Press, López afirmó que las decisiones adoptadas desde Bruselas no aportan soluciones efectivas, sino que generan más obstáculos a las explotaciones españolas.

En sus comentarios finales, López recalcó que desde Vox planean continuar su apoyo al sector primario y que mantendrán su defensa de los intereses de los productores rurales. Sostuvo que el trabajo del sector es esencial para la alimentación y que merece respaldo frente a las decisiones tomadas a nivel europeo, según reportó Europa Press.

Temas Relacionados

Acuerdo MercosurVoxCarolina LópezUnión EuropeaPartido Popular EuropeoAsturiasMercosurSector primarioUrsula von der LeyenExplotaciones ganaderasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Feijóo llama a unir el voto en el PP y no "dispersarlo" con Vox: "Si nos dividimos, no venceremos"

Alberto Núñez Feijóo instó a los electores a respaldar una sola opción de centro-derecha para potenciar su victoria el 15 de marzo, al tiempo que destacó la experiencia de Alfonso Fernández Mañueco y presentó compromisos concretos para Salamanca

Feijóo llama a unir el

Condenado a 10 años de cárcel un hombre por agredir sexualmente y amenazar a su expareja en Orense

El tribunal provincial dictó sentencia tras considerar demostrados los delitos cometidos contra la mujer en febrero de 2022, valorando la solidez de la denuncia y el respaldo de pruebas forenses, aunque la resolución admite recurso ante el TSXG

Infobae

Osasuna se personará en la causa judicial por los incidentes ocurridos el pasado sábado en El Sadar

El club navarro ha confirmado que se sumará al procedimiento legal que se abrirá tras los altercados registrados al terminar el partido frente al conjunto madridista, buscando proteger los intereses de sus abonados y esclarecer lo sucedido en el estadio

Infobae

La Abogacía Española llama a mejorar las condiciones y los recursos destinados a los abogados de familia

Salvador González, líder del Consejo General de la Abogacía, urge reforzar la formación y proporcionar mayores recursos para la defensa en procedimientos de derecho de familia, destacando el papel crucial y humano que desempeñan estos profesionales en situaciones complejas

La Abogacía Española llama a

Exgerente de SGISE dijo a la jueza que se enteró "por redes" del Cecopi del 29O y que no tenía responsabilidad operativa

Durante su declaración judicial, Raúl Quílez afirmó haber conocido la celebración del Cecopi a través de plataformas sociales, asegurando que su papel se limitaba exclusivamente a la gestión empresarial y negando cualquier vínculo directo en las operaciones durante la emergencia del 29 de octubre

Exgerente de SGISE dijo a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo votar por correo en

Cómo votar por correo en las elecciones de Castilla y León: plazos e instrucciones

El Gobierno valenciano releva a dos altos cargos de Emergencias, uno de los cuales cuestionó la actuación de Pradas en la DANA

“Te dejo como un trozo de carne. Te reviento”: una subinspectora de Policía pide que un comisario sea juzgado por acoso, amenazas, lesiones, y agresión sexual

Un tribunal ordena repetir un procedimiento de adopción internacional por falta de datos sobre la nacionalidad del menor

Los documentos desclasificados del 23F dan aire a Juan Carlos I: su intento de frenar el golpe de Estado alimenta las peticiones de su regreso a España

ECONOMÍA

Renfe detecta un aumento de

Renfe detecta un aumento de fibras de amianto en un taller de Madrid en el que trabajan más de 100 empleados: alteraciones en Cercanías

El Gobierno catalán destina 1.900 millones a políticas de vivienda en los presupuestos de 2026, la mayor inversión de su historia

El precio de la luz cae en España: ha sido el mes de febrero más barato de la historia

El campo rechaza el acuerdo UE-Mercosur mientras que los sectores del vino, aceite, carnes y frutas lo celebran

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “En el trabajo te deben exigir según tu salario, no según tu capacidad”

DEPORTES

Muere a las 89 años

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión

Expulsan a un aficionado del Bernabéu por realizar un saludo nazi antes del partido entre Real Madrid y Benfica

Octavos de final de la Champions League: estos son los equipos que estarán en el sorteo del viernes