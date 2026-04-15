La flotilla zarpa de Barcelona rumbo a Gaza al grito de "Free Palestine"

(Actualiza la NA3103 con la salida de la flotilla)

Barcelona, 15 abr (EFE).- Las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, con tripulantes a bordo gritando "Free Palestine", han partido finalmente del Port Fòrum de Barcelona rumbo en Gaza este miércoles, tres días después del día previsto inicialmente, con el fin de llevar ayuda humanitaria y tratar de romper el bloqueo israelí.

Decenas de embarcaciones han salido, una a una, por la bocana del Port Fòrum, donde estaban amarradas desde el pasado domingo.

Ese día estaba prevista la salida de esta segunda flotilla a Gaza desde el Port Vell de Barcelona, pero el viaje fue aplazado por el mal tiempo y los barcos solo se desplazaron a otro puerto barcelonés, mayoritariamente al del Fòrum, sin salir a aguas abiertas.

Los barcos han zarpado finalmente este mediodía en un día radiante y de mar tranquilo en Barcelona, en un ambiente festivo y reivindicativo.

Las embarcaciones estaban decoradas con numerosas banderas palestinas y los tripulantes a bordo se han despedido alzando el puño y entonando el grito "Free Palestine".

A la flotilla, la segunda que sale desde Barcelona después de la del 2025 que no logró romper el bloque isarelí en Gaza, se ha sumado esta vez el barco de la ONG Proactiva Open Armas, liderada por Òscar Camps, y el Arctic Sunrise de Greenpeace, para dar apoyo.

La flotilla que ha partido de Barcelona consta de 39 barcos, según la organización, que se dirigen hacia Sicilia, donde se reunirán con las delegaciones de Francia e Italia.

En total, unos 70 barcos y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

La expedición contará con una cuarentena de catalanes, entre ellos la exalcaldesa de Montcada i Reixac Laura Campos (Comuns), que ha expresado su "emoción" por participar en la expedición, y los activistas Ariadna Masmitjà 'Masmi' y Jordi Gassiot. EFE

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