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PP y Vox aseguran que el acuerdo de Gobierno en Extremadura está muy próximo

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Madrid, 15 abr (EFE).- El Partido Popular y Vox están muy próximos a anunciar un acuerdo de Gobierno en Extremadura, tras varias semanas de negociaciones, que se han producido en un clima respetuoso y tranquilo, según han asegurado fuentes cercanas al proceso.

Ambas formaciones, señalan en Génova, tienen posturas cercanas aunque no definitivas y en los próximos días se tendrá que trabajar para limar las asperezas hasta lograr un acuerdo.

Todavía no hay fecha para anunciarlo, afirman en el partido de Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que reiteran que la discreción de ambas formaciones está ayudando a que pueda haber un acuerdo.

En el PP insisten en que el clima de las negociaciones -en las que han participado el secretario general, Miguel Tellado, y la diputada Marta Varela- ha sido de respeto y tranquilidad y que hay más tensión en las declaraciones públicas de Vox que en la mesa de negociación.

Desde Vox afirman, por su parte, que se está avanzando mucho aunque faltan detalles porque hay temas sensibles como la vivienda o la fiscalidad en los que hay discrepancias por cuestiones ideológicas.

En la formación liderada por Santiago Abascal señalan que el acuerdo final, que llegará "en cuestión de días", no será el que quería el PP ni el que quería Vox porque ambos partidos están cediendo en pro de la estabilidad.

El próximo 3 de mayo es la fecha tope para alcanzar un pacto que permita a María Guardiola ser investida presidenta y con ello se evite la repetición electoral. EFE

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