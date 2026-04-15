El esfuerzo para el alquiler bajará en 2026 al 23,6 % de la renta, según Asval

Madrid, 15 abr (EFE).- La accesibilidad al alquiler de la vivienda en España mejorará en 2026, con respecto a 2024, al registrarse una reducción gradual del esfuerzo medio de los hogares del 24,1 % al 23,3 % del 2026, según un informe de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), difundido este miércoles.

El esfuerzo para la accesibilidad al alquiler de la vivienda es especialmente alto para los hogares con ingresos menores de 1.000 euros mensuales, que en 2024 destinaron al alquiler el 58 % de su renta, frente al 24,1 % de la media.

En el caso de los inmigrantes, la media es de 26 %, frente al 22 % de los nativos.

El estudio prevé que la mejora media venga impulsada por el crecimiento del empleo, que en los hogares en alquiler supera los de la medida, y de la remuneración que perciben, que se sitúa en los 2.507 euros al mes en 2026.

En 2024, el porcentaje de personas que destinó más del 30 % de su renta al alquiler pasó del 40,5 %en 2023 al 38,4 % en 2024.

De acuerdo con estos datos, en 2024, un 28 % de la población que reside en alquiler en España destinó más del 40 % de su ingreso a atender costes de la vivienda, frente el 19% de media de la Unión Europea .

El estudio arroja que el peso de los hogares inmigrantes en alquiler de mercado se elevó en 2024 al 53 %, frente al 52,7 % de 2023, o el 39,5 % que había en 2016.

Además ofrece dato como que se prevé que el precio del alquiler medio pase de 541 en 2024, a 584 en 2026. EFE