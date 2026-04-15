Espana agencias

El esfuerzo para el alquiler bajará en 2026 al 23,6 % de la renta, según Asval

Guardar

Madrid, 15 abr (EFE).- La accesibilidad al alquiler de la vivienda en España mejorará en 2026, con respecto a 2024, al registrarse una reducción gradual del esfuerzo medio de los hogares del 24,1 % al 23,3 % del 2026, según un informe de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval), difundido este miércoles.

El esfuerzo para la accesibilidad al alquiler de la vivienda es especialmente alto para los hogares con ingresos menores de 1.000 euros mensuales, que en 2024 destinaron al alquiler el 58 % de su renta, frente al 24,1 % de la media.

En el caso de los inmigrantes, la media es de 26 %, frente al 22 % de los nativos.

El estudio prevé que la mejora media venga impulsada por el crecimiento del empleo, que en los hogares en alquiler supera los de la medida, y de la remuneración que perciben, que se sitúa en los 2.507 euros al mes en 2026.

En 2024, el porcentaje de personas que destinó más del 30 % de su renta al alquiler pasó del 40,5 %en 2023 al 38,4 % en 2024.

De acuerdo con estos datos, en 2024, un 28 % de la población que reside en alquiler en España destinó más del 40 % de su ingreso a atender costes de la vivienda, frente el 19% de media de la Unión Europea .

El estudio arroja que el peso de los hogares inmigrantes en alquiler de mercado se elevó en 2024 al 53 %, frente al 52,7 % de 2023, o el 39,5 % que había en 2016.

Además ofrece dato como que se prevé que el precio del alquiler medio pase de 541 en 2024, a 584 en 2026. EFE

Últimas Noticias

Emma Lira gana el IX Premio Edhasa Narrativas Históricas con la novela 'La luz de Medina'

Infobae

La Comunidad de Madrid concederá su Medalla de Oro a María Corina Machado

Infobae

El TS archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de correos de la edil de Móstoles

Infobae

La Iglesia y los organizadores piden que no haya clases en la visita del papa a Canarias

Infobae

La AIReF advierte de que los hogares de mayor renta recibirán un mayor importe de ayudas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

El Supremo archiva la denuncia contra Ayuso por la filtración de los correos de la exconcejala que denunció al alcalde de Móstoles de acoso sexual

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

Condenan a 180 años de prisión a un profesor de un instituto de Navarra que grabó a 42 mujeres en los baños del centro y probadores de comercios

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

ECONOMÍA

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

La AIReF advierte de que las ayudas anticrisis elevan la previsión del déficit al 2,6% y ponen en riesgo el cumplimiento del límite de gasto

Más de 3.000 jubilados ya han cobrado las primeras prestaciones del plan de pensiones de la construcción

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Natalio Valenzuela, abogado: “No es que tengas 14 días para devolver una compra, es que te lo tienen que avisar y hasta entonces no empieza a correr el plazo”

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak