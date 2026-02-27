Espana agencias

AMP- Sumar ve de "hipocresía supina" plantear regreso del emérito por el 23F y exige que responda por "evadir impuestos"

Sumar considera de "hipocresía supina" plantear el regreso del Rey emérito tras la desclasificación de los documentos de la intentona golpista de 1981, como ha sugerido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y considera que, si Juan Carlos I vuelve, lo que debe hacer es responder por "evasión de impuestos".

En los pasillos del Congreso, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha asegurado que Feijóo está siendo "el mejor publicista de Vox" y que resulta de una "hipocresía supina" querer traer de vuelta al rey emérito para hablar de lo que ocurrió "hace cientos de años" y en cambio no se mencione la "evasión de impuestos".

"Yo creo que no podemos olvidar por qué se fue el rey emérito. Se fue para no dar explicaciones sobre una evasión de impuestos --ha señalado--. Que venga y hable de eso y a mayores que hable de lo que le dé la gana".

A "SENTARSE EN EL BANQUILLO"

Por su parte, la coportavoz de los Comunes y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha asegurado que le "encantaría" que Juan Carlos I volviera a España para "sentarse en un banquillo y así poder responder a todas las acusaciones que vinculan a la Casa Real con casos de corrupción y con fraude fiscal y de todo tipo".

Preguntada por los periodistas en el Congreso sobre la petición de Feijóo para que el rey emérito regrese, Vidal ha respondido que "no entiende dónde está la polémica generada gratuita" porque el Don Juan Carlos "vuelve va y viene cuando le da la gana, y así lo ha hecho en otras ocasiones".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha abundado en esta línea en declaraciones en 'LaSexta' recogidas por Europa Press. "Tiene que dar explicaciones y tiene que rendir cuentas, eso es lo más importante", ha sostenido.

URTASUN NO "COMPRA" QUE SEA EL "PADRE DE LA DEMOCRACIA"

Asimismo, el portavoz de Sumar ha sostenido que no puede "comprar" el relato que, según él, se está instalando desde la desclasificación de los documentos del 23F de que "le debemos la democracia a Juan Carlos I" y que "es el padre de la democracia".

"Esto no es así, la democracia en este país se la debemos a los miles y miles de luchadores antifranquistas que dejaron su vida y su libertad para traer la democracia", ha sostenido. "A esos es a quienes debemos la democracia, a quien tenemos que homenajear todos los días", ha añadido.

