Maíllo se compromete a luchar por la seguridad laboral: "Nadie puede morir por trabajar"

Puerto Real (Cádiz), 8 may (EFE).- El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, se ha comprometido este viernes a luchar contra la precariedad y por la seguridad laboral y ha asegurado que "nadie puede morir por trabajar", además de recordar que en Andalucía cada tres días fallece una persona en su puesto de trabajo.

Durante un acto electoral en la campaña de los comicios del próximo día 17 en Puerto Real (Cádiz) junto a la número uno de la lista por esta provincia, Esperanza Gómez, el candidato a la Presidencia ha comenzado mostrando su pesar por el fallecimiento de dos guardias civiles en una persecución contra el narcotráfico.

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Además de trasladar el pésame a las familias de los fallecidos, Maíllo ha recordado la muerte esta semana de un trabajador de una planta de limpieza al quedar atrapado en un camión de basura en Mollina (Málaga), así como la de 120 personas durante el año pasado en Andalucía mientras desempeñaban su labor en sus puestos de trabajo.

Maíllo se ha referido también a la "lacra" del narcotráfico y se ha comprometido a, si llega al gobierno, "llegar hasta la raíz no solo de las narcolanchas, sino de quienes las financian y hacen uso del mercado inmobiliario para blanquearlo".

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Ha acusado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, de "no hacer nada" para intervenir en "el blanqueo económico" de los fondos relacionados con el narcotráfico y ha apostado por ir "contra los dueños de los barcos".

"El Gobierno andaluz ha tomado el carril de no intervenir en la gestión y decir que lo solucione la empresa y que a él no le compete nada", ha denunciado el también coordinador federal de IU, que ha lamentado que diga que "se tiene que regular la economía y no interviene como actor. Es el mayor empleador de Andalucía y la peor patronal", ha sentenciado. EFE

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