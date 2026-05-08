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El italiano Fortunato vence al brasileño Bonfim y lanza un aviso para los Europeos

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Redacción deportes, 8 may (EFE).- El marchador italiano Andrea Fortunato lanzó un nuevo aviso con vistas a los Europeos que se disputarán el próximo mes de agosto en la localidad inglesa de Birmingham, tras imponerse este viernes en la media maratón de Podebrady (Chequia) por delante del campeón olímpico, el brasileño Caio Bonfim

Fortunato, que firmó un tiempo de 1h 23:00, no dio opción al marchador brasileño, que cruzó linea de meta 40 segundos después del italiano, que cuenta por victorias sus actuaciones en el presente curso.

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Si el pasado mes de febrero el transalpino estableció un nuevo récord del mundo de los 5.000 metros marcha en pista cubierta, a mediados de abril Andrea Fortunato se impuso en la prueba individual de medio maratón del Campeonato del Mundo por equipos.

Un triunfo que el italiano, bronce en los 20 kilómetros en los Europeos de Roma 2024, repitió este viernes en Podebrady, donde no tuvo rival en el circuito del parque Lazensky.

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Tal y como reflejaron los 40 segundos en los que Fortunato aventajó al brasileño Bonfim, segundo con crono de 1h 23:40, y los 46 en los que superó al alemán Chrsitopher Linke, que cerró el podio con un registro de 1h 23:46.

Más lejos, en la décima posición concluyó el sueco Perseus Karlstrom, vigente campeón de Europa de los 20 kilómetros, que completó los 21,097 kilómetros del recorrido con un tiempo de 1h25.31, a más de dos minutos y medio del ganador de la prueba.

Un puesto antes, en la novena posición concluyó el murciano iván López, el español mejor clasificado, que firmó un tiempo de 1h 25:05 que permitió al de Yecla lograr la mínima exigida por la Federación Española para participar en los Europeos de Birmingham.

Por su parte, el español Gabriel González se impuso con un tiempo de 41:48 minutos en la prueba de 10 kilómetros de la categoría sub 20, mientras que las también española Paula Moreno (47:48) y Ana González (47:55) fueron cuarta y quinta, respectivamente, en la prueba femenina sub 20 de los 10 kilómetros. EFE

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