García Plaza cita de nuevo a 26 jugadores, con el regreso de Sow por el canterano Guillén

Sevilla, 8 may (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, ha citado de nuevo a los veintiséis jugadores que tiene disponibles, como ya hizo en el triunfo de la pasada jornada ante la Real Sociedad (1-0), con el regreso para el partido de este sábado contra el Espanyol del centrocampista suizo Djibril Sow, tras cumplir sanción, por el canterano Nico Guillén.

Tras el entrenamiento vespertino en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el técnico del equipo del barrio de Nervión anunció la convocatoria para el duelo contra un rival directo por la permanencia como el Espanyol, de nuevo en casa, en la que la única novedad es Sow, quien cumplió un partido de sanción frente a los donostiarras al ver la quinta amarilla en Pamplona.

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Continúan lesionados el central brasileño Marcao Teixeira y el centrocampista canterano Manu Bueno, mientras que sale de la lista otro jugador del filial, Nico Guillén, quien fue llamado por García Plaza debido a la baja de Sow para el encuentro frente a la Real, aunque no llegó a jugar.

Como la pasada jornada, García Plaza deberá hacer tres descartes, que en el caso del partido ante la Real Sociedad fueron el portero del filial Alberto Flores y dos defensas, el portugués Fábio Cardoso y el argentino Federico Gattoni, quienes apenas han contado en lo que va de temporada.

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La convocatoria del Sevilla la forman los porteros Odysseas Vlachodimos, Nyland y Alberto Flores; los defensas Carmona, Azpilicueta, Kike Salas, Nianzou, Suazo, Cardoso, Juanlu, Gattoni, Castrín y Oso; los centrocampistas Gudelj, Jordán, Peque, Agoumé, Mendy, Sow, Ejuke y Januzaj; y los atacantes Isaac, Akor Adams, Alexis, Vargas y Maupay. EFE