El Levante homenajea a Raimon, jardinero que se jubila tras cuidar del Ciutat 38 años

València, 8 may (EFE).- El Levante homenajeó este viernes, en los prolegómenos del partido ante el CA Osasuna, a Raimon Ferrer, jardinero del Ciutat de València los últimos 38 años y que se jubila al final de la presente temporada.

En un cariñoso acto, Raimon realizó el saque de honor del partido acompañado en el césped por uno de los capitanes del equipo, José Luis Morales, el segundo entrenador, Vicente Iborra, y los exjugadores Pedro López, Sergio Ballesteros y Vicente Latorre.

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Además, el presidente del Levante, Pablo Sánchez, y el presidente de honor, Francisco Fenollosa, entregaron a Raimon una camiseta enmarcada con su nombre y el año en que comenzó a trabajar en el club (1988) y los dos equipos le hicieron un pasillo de honor.

El mítico jardinero del Ciutat de València también estuvo acompañado en este homenaje por Juan Ignacio Martínez, exentrenador del Levante, los miembros de la Asociación Futbolistas Levante UD, la directiva de la Peña Meliana, entidad a la que pertenece Raimon; así como empleados del club y especialmente sus compañeros de Royalverd, empresa que gestiona el mantenimiento del césped.

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Raimon, que se jubila a los 65 años el próximo mes de junio, es también muy conocido en el fútbol español por su emblemático 'Raconet', un espacio situado en el córner Alboraya del Ciutat de València que reúne una infinidad de recuerdos históricos del Levante y, entre otros objetos, una camiseta firmada y regalada por Maradona o un bombín que le regaló Joaquín Sabina tras tocar en el estadio del Levante. EFE

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