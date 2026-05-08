Temas del día de EFE España del sábado 9 de mayo de 2026

HANTAVIRUS CRUCERO

Santa Cruz de Tenerife - El Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias ultiman el dispositivo para evacuar y repatriar a los pasajeros del crucero que ha sufrido un brote de hantavirus a bordo, que se espera que llegue al puerto de Granadilla (Tenerife) en la madrugada de este sábado al domingo.

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Madrid - La reciente crisis sanitaria provocada por el hantavirus pone de nuevo la atención en las zoonosis, enfermedades que se transmiten de animales a humanos y con las que llevamos conviviendo desde el Neolítico. Aunque son "razonablemente frecuentes", para que exista esa transmisión deben darse varias circunstancias, explica a EFE la inmunóloga Margarita del Val.

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SUCESOS NARCOTRÁFICO

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Huelva - La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva acogerá este sábado la capilla ardiente de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos al chocar dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían una narcolancha a 80 millas de la costa de Huelva, y después se celebrará una misa funeral.

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ELECCIONES ANDALUCÍA

Sevilla - La muerte de dos agentes de la Guardia Civil cuando perseguían a una narcolancha en Huelva ha impactado de lleno en la campaña electoral andaluza, en la que PP y PSOE han decidido suspender sus actos este sábado, día de luto oficial decretado por la Junta de Andalucía, y con el resto de formaciones con distintas citas por toda la región.

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JUICIO KITCHEN

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Madrid - El juicio del caso Kitchen ha alcanzado su ecuador en una semana, la quinta, en la que se ha abordado la "cero" intervención del CNI en la presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y la plaza obtenida en la Policía por el presunto confidente de la trama, el chófer Sergio Ríos.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 55020126853)

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IRÁN GUERRA

Madrid - Las aerolíneas mantienen de momento contenidas sus tarifas, sin fuertes subidas, pese al aumento de los costes operativos por el encarecimiento del combustible debido al conflicto entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, y ante el riesgo de que, en un contexto marcado por la inflación, afecten a la demanda.

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(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023461941)

BANCA DEPÓSITOS

Madrid - El atractivo de los depósitos bancarios ha resurgido tanto para los clientes, que pueden encontrar remuneraciones que en algunos casos superan el 3 %, como para las entidades, que han hallado en ellos un reclamo para atraer a los clientes.

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023296432)

CIENCIA BIODIVERSIDAD

Palma - La investigadora del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, Imedea, (CSIC-UIB) Anna Traveset, advierte de que la crisis de los polinizadores, de los que han desaparecido un 40 % en los últimos años, "es un grave problema" que afecta a los cultivos. "Si perdemos polinizadores, el chocolate, el café y cosas que nos dan mucho bienestar, peligran", asegura en una entrevista con EFE.

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DÍA VINO

Madrid - El vino con denominación de origen celebra su día con un brindis colectivo y simultáneo por la identidad de los territorios y sus productores y poniendo en valor el enoturismo como actividad clave, en un momento en el que el 65 % de las hectáreas de viñedo en España están amparadas bajo una DO.

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023473105)

CÓMIC NOVEDADES

Madrid - La ilustradora Raquel Riba, que acaba de publicar la segunda parte de su novela gráfica 'Lola Vendetta. Katanazo al amor romántico' (Planeta Cómic), advierte en una entrevista con EFE del crecimiento de la comunidad virtual machista que con la pornografía violenta que degrada a las mujeres se está convirtiendo en un preocupante caldo de cultivo para los más jóvenes.

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AITANA GIRA

Roquetas de Mar (Almería) - La cantante Aitana arranca con un concierto en la localidad de Roquetas de Mar (Almería) su gira mundial 'Cuarto azul World Tour', con la que la artista catalana presenta su cuarto álbum.

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LA OREJA DE VAN GOGH

Barakaldo (Bizkaia) - La Oreja de Van Gogh arranca, con Amaia Montero de nuevo como vocalista, su gira 'Tantas cosas que contar', que ha generado una gran expectación y que coincide con el 30 aniversario del grupo donostiarra.

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MÚSICA NOVEDADES

Madrid - Llegar hasta el lanzamiento de 'La belleza de las flores', el segundo álbum de estudio de Leo Rizzi (Ibiza, 1998), no ha sido precisamente un camino de rosas, ya que, según explica a EFE en una entrevista, "tenía que dar un paso de madurez" y hacer su "propio ritual". Carla P. Gumbau.

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PATIOS CÓRDOBA

Córdoba - La Fiesta de los Patios de Córdoba, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, encara su ecuador con una previsión de gran afluencia de visitantes durante todo el fin de semana para acercase a la cifra de medio millón en la primera parte del festival, que sigue aprendiendo cada año para evitar perder su esencia e identidad. Luis Ortega

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- Catalunya en Comú celebra un consell nacional para abordar la actualidad política, con las intervenciones del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y de la presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach. Sede de Catalunya en Comú (C/ Marina, 131). (Texto)

10:00h.- Bergara (Gipuzkoa).- ERNAI CONGRESO.- Ernai, la organización juvenil de Sortu, finaliza su cuarto proceso congresual en el que ha fijado su nueva hoja de ruta. Frontón

10:30h.- Barcelona.- DÍA EUROPA.- El presidente catalán, Salvador Illa, encabeza el acto de celebración del Día de Europa en Barcelona, conducido por la periodista Ariadna Oltra. Museu del Disseny-Dhub y streaming en govern.cat. (Texto)

11:00h.- Granada.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el candidato de Por Andalucía por la provincia de Granada Rafa Rufo atienden a los medio y dan un paseo de campaña. Puerta del Ayuntamiento de Granada, Plaza del Carmen.

12:00h.- Ceuta.- DÍA EUROPA.- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en Ceuta en un acto con motivo del Día de Europa en el que también intervendrán la secretaria general del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el portavoz el Parlamento Europeo, Esteban González Pons Plaza de África. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Tàrrega (Lleida).- PARTIDOS ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, atiende a los medios en el marco de una jornada municipalista de los republicanos en Tàrrega. Delante del Teatro Auditorio de Tàrrega (Plaça del Carme, 14). (Texto).

13:30h.- Montmeló (Barcelona).- PARTIDOS PSC.- El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en la Fiesta de la Rosa del PSC del Vallès Oriental i Moianès, junto con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Plaça de la Quintana y streaming en el canal de YouTube del PSC (https://www.youtube.com/user/psctv). (Texto).

ECONOMÍA

18:45h.- Sevilla.- TURISMO CRUCEROS.- El Puerto de Sevilla acoge la doble escala de los cruceros gemelos de expedición de la compañía Scenic: Elipse I y Eclipse II. El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, y la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, atenderán a los medios de comunicación. Muelle de las Delicias.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Huelva.- SUCESOS NARCOTRÁFICO.- La Comandancia de la Guardia Civil de Huelva acogerá este sábado la capilla ardiente de los dos agentes fallecidos al chocar dos embarcaciones del Instituto Armado cuando perseguían una narcolancha y después se celebrará una Misa Funeral en la Iglesia de la Concepción. Comandancia de la Guardia Civil (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- València.- PARTIDOS PSPV.- Reunión del Comité Nacional del PSPV-PSOE. Sede de UGT, c/ Arquitecto Mora, 7 (Texto) (Foto)

12:00h.- Andoain (Gipuzkoa).- VÍCTIMAS TERRORISMO.- Acto de homenaje al columnista del diario El Mundo José Luis López de Lacalle, organizado por el PSE-EE de Andoain, con motivo del 26 aniversario de su asesinato por ETA. Parque José Luis López de Lacalle (Texto) (Foto)

12:00h.- Estella-Lizarra.- SUCESOS MONTEJURRA.- La Comisión de Memoria del Ayuntamiento de Estella- Lizarra organiza un acto con motivo del 50 aniversario de los sucesos de Montejurra de 1976, al que asiste la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo. Ayuntamiento

12:30h.- Melilla.- FUERZAS ARMADAS.- Parada militar como acto central del XIII Encuentro de Veteranos del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión, presidida por el teniente general Julio Salom, jefe del Mando de Canarias. Explanada “Millán Astray” del Tercio “Gran Capitán” 1º de La Legión

SOCIEDAD

09:00h.- Valladolid.- MARCHA ASPRONA.- Salida de la marca Asprona. Cúpula del Milenio (Texto) (Foto)

09:30h.- Zaragoza.- SANIDAD CÁNCER.- I Jornada 'Oncología Participativa: Decidir Juntos', un encuentro que nace con el objetivo de crear un espacio compartido donde pacientes, familiares y profesionales reflexionen juntos sobre cómo avanzar hacia una atención más humana, participativa y centrada en la persona. (Atención a medios a las 11.45) Paraninfo.

10:00h.- València.- SANIDAD CÁNCER.- La alcaldesa de València, María José Catalá, participa en la sesión inaugural de la Jornada del Día Mundial del Cáncer de Ovario, organizada por Asaco (Asociación de Afectadas por el Cáncer de Ovario). Palacio de la Exposición, c/ Galicia, 3.

10:00h.- Pamplona.- PRODUCTO LOCAL.- El queso y el espárrago de Navarra protagonizan este sábado una nueva edición del mercado Basotxoa de producto local. Bosquecillo.

11:00h.- Pamplona.- PARTIDOS SANIDAD.- El presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García, ofrece una rueda de prensa para hacer una valoración sobre la situación por la que atraviesa la sanidad en Navarra y otros temas de actualidad.

12:00h.- Sevilla.- SERVICIOS PÚBLICOS.- Movilizaciones en toda Andalucía bajo el lema “Salvemos lo público”. De María Auxiliadora a San Telmo

12:00h.- Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).- VERTIDOS GUADALQUIVIR.- Greenpeace, Ecologistas en Acción, la plataforma ciudadana "Salvemos el Guadalquivir" y la cofradía de pescadores de Sanlucar de Barrameda convocan este sábado una manifestación contra los vertidos mineros que creen que traerá la reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), casi treinta años después del desastre ecológico que puso en riesgo el Parque de Doñana. Bajo Guía (Texto).

12:00h.- Oviedo.- ASTURIANO MANIFESTACIÓN.- La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) convoca la tradicional manifestación por la oficialidad del asturiano y del eonaviego en el marco de la 'Selmana de les Lletres Asturianes'. Salida de la Estación del Norte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Vitoria.- VINO ALBARIÑO.- El Centro Gallego de Vitoria acoge este fin de semana la Fiesta del Albariño, donde se podrán degustar 26 vinos de 19 bodegas de Rías Baixas.. Centro Gallego

12:30h.- Lorca.- ORGULLO GAY.- Presentación del calendario de celebraciones del orgullo gay en la Región de Murcia. Palacio de Guevara

12:00h.- Arrecife (Lanzarote).- VINO MERCADO.- El Market Moda y Vino, organizado por el Área de Industria del Cabildo de Lanzarote y el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote, se inaugura con un acto presidido por la consejera insular de Industria, Aroa Revelo, Finca Testeina.

12:00h.- Oviedo.- ASTURIANO MANIFESTACIÓN.- La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana (XDLA) convoca la tradicional manifestación por la oficialidad del asturiano y del eonaviego en el marco de la 'Selmana de les Lletres Asturianes'. Salida de la Estación del Norte. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- La Geria (Lanzarote).- LANZAROTE VINO.- El Cabildo de Lanzarote celebra el Market “Moda y Vino”, una cita central en la conmemoración del Día Vino Denominación de Origen, evento organizado conjuntamente por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote y Lanzarote Moda, y que articula en una misma jornada la actividad vitivinícola, la industria creativa y la oferta cultural de la isla. Finca Testeina.

14:00h.- Bilbao.- ISRAEL PALESTINA FLOTILLA.- Cuatro miembros de Global Sumud Euskal Herria inician una huelga de hambre en Bilbao y Pamplona en solidaridad con dos compañeros detenidos por Israel. Ibeni 1

17:00h.- Playa del Inglés (Gran Canaria).- ORGULLO MASPALOMAS.- La cabalgata del Orqullo de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, una de las más multitudinarias de España, celebra su 25 aniversario con un edición que rinde homenaje a la tercera edad, el colectivo más olvidado dentro de la comunidad LGTBIQ+. Avenida de Tirajana (Texto) (Foto)

17:30h.- Bilbao.- SINDICATOS EUSKERA.- Los sindicatos ELA, LAB y Steilas convocan una manifestación bajo el lema '¡Por el derecho a vivir y trabajar en euskera!' ante "la ofensiva judicial, política y sindical organizada" que denuncian contra los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes. (A las 17:00 horas declaraciones frente a la delegación del Gobierno Vasco) Sagrado Corazón (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- Vecindario (Gran Canaria).- LITERATURA LIBROS.- El Gobierno de Canarias presenta en la Feria del Libro de Vecindario (Gran Canaria) los últimos títulos que se incorporan a la Biblioteca Básica Canaria: ‘La hora silente’, de Hilda Zudán; ‘De un sabio antológico’, de Juan José Delgado, y ‘Geografía-Laberinto de la perfecta soledad’, de Josefina Pla. Feria del Libro.

13:00h.- Santo Toribio de Liébana.- PREMIOS BEATO.- La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entrega el premio Beato de Liébana 2025 a las víctimas del terrorismo y al médico Jesús Florez. También se otorgará el galardón de 2024, que no se puedo entregar, al cantante de Maná, Fher Olvera, que no acudirá al acto, y a las cofradías gastronómicas de Cantabria. Monasterio. (Texto) (Foto)

14:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- COREA CANARIAS.- El Consulado de la República de Corea inaugura el evento Gran Fest que llevará a cabo con motivo del 60 aniversario del asentamiento de la comunidad coreana en Canarias y al que asistirán, entre otras autoridades el embajador de Corea en España, Lim Soosuk; el Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias. Plaza de Canarias

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de La Quinta para Miguel Ángel Perera, Daniel Luque y Tomás Rufo. Las Ventas. (Texto).

19:00h.- Santiago de Compostela.- LITERATURA PREMIOS.- Gala de los Premios Follas Novas do Libro Galego. Teatro Principal.

19:00h.- Sevilla.- CULTURA SERIE.- Netflix celebra la premiere global de 'Berlín y la dama del armiño' con un gran evento en el río Guadalquivir que contará con la actuación de la cantante Rosalía. Restaurante Río Grande.

20:00h.- Roquetas de Mar (Almería).- AITANA GIRA.- Aitana arranca con un concierto en Roquetas de Mar (Almería) su gira mundial 'Cuarto azul World Tour', con la que la artista catalana presenta su cuarto álbum. Estadio Municipal Antonio Peroles (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00h.- Melilla.- SEMANA CINE.- Clausura de la 18ª Semana de Cine de Melilla. Entrega de premios, actuación de Kiko Veneno y proyección de "Calle Málaga". Teatro Kursaal-Fernando Arrabal

21:30h.- Barakaldo (Bizkaia).- LA OREJA DE VAN GOGH.- Inicio de la gira 'Tantas cosas que contar' de La Oreja de Van Gogh. BEC. (Texto) (Foto).

22:00h.- A Coruña.- IVÁN FERREIRO.- Concierto de Iván Ferreiro dentro de su gira 'Hoy X Ayer' que incluye 25 fechas en España y México. Coliseum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE

ie/ram

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