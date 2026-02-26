Espana agencias

Juana Rivas y su hijo mayor narran en Cagliari (Italia) un "infierno" de los niños junto a Arcuri

El juicio contra Francesco Arcuri en Cagliari reúne los testimonios de una madre y su hijo, quienes señalan episodios de violencia y un ambiente de amenaza, mientras la Fiscalía aporta detalles sobre presuntas agresiones y nuevos testigos clave

Describir los hechos vividos durante su infancia en casa de Francesco Arcuri ha supuesto un alivio, aseguró el hijo mayor de Juana Rivas tras varias horas de testimonio ante el Tribunal Penal de Cagliari. Según informó Europa Press, el proceso judicial contra Arcuri incluyó este jueves las declaraciones como testigos de Rivas y de su hijo, quien detalló situaciones en las que, según su relato, experimentó miedo constante y episodios de violencia durante los años en que vivió con su padre en Italia. Estas declaraciones forman parte de la investigación contra Arcuri por presunto maltrato habitual, tanto físico como psicológico, hacia los dos hijos que comparte con Juana Rivas.

De acuerdo con Europa Press, la audiencia comenzó más tarde de lo programado debido a la extensión de la vista previa de otro caso. Las declaraciones, acompañadas de la documentación médica y sanitaria de los últimos años, se prolongaron durante horas. Rivas, exesposa de Arcuri, relató ante el tribunal varias situaciones descritas por sus hijos sobre su experiencia de vida bajo el mismo techo que su padre. Durante su testimonio, Rivas permaneció separada de Arcuri mediante un biombo, recurso habitual en casos de sensibilidad especial. La madre detalló ante los magistrados episodios que, según explicó ante el tribunal, sus hijos mencionaron como parte de la convivencia con Arcuri.

El hijo mayor, quien actualmente es mayor de edad, expuso con detalle acontecimientos que, en palabras recogidas por Europa Press, marcaron su vida y la de su hermano, calificando la experiencia como “una pesadilla absoluta y una situación de tortura permanente”. De acuerdo con las fuentes consultadas por Europa Press, el joven aseguró haber sido objeto de humillaciones, amenazas de muerte y de un trato violento y hostil tanto físico como psicológico. El testimonio, presentado ante el tribunal con precisión, incluyó la descripción de un ambiente habitual de miedo y de terror en el domicilio familiar.

Europa Press añadió que la declaración del hijo mayor fue resaltada por su minuciosidad y porque él afirma que relatar estos hechos le supuso una liberación personal tras años de silencio. El proceso judicial proseguirá en el mes de marzo con la comparecencia de los testigos propuestos por la Fiscalía italiana, que aporta como pruebas la documentación médica y sanitaria recopilada en los últimos años, según detallaron fuentes del proceso al medio.

El equipo jurídico de Juana Rivas expresó a Europa Press su esperanza en que las pruebas testificales y documentales sirvan para demostrar la veracidad de los hechos consignados en la acusación de la Fiscalía de Cagliari, donde se incluyen presuntos episodios de insultos y agresiones a los menores. El tribunal sigue centrado en los posibles delitos de maltrato físico y psíquico habitual atribuidos a Arcuri.

Este caso en territorio italiano es independiente al procedimiento que continúa en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. En ese expediente en España, Juana Rivas está investigada por presunta sustracción de menores, tras una denuncia de Arcuri que señala que su hijo menor no regresó a Italia en el plazo fijado por la justicia de ese país después de las vacaciones navideñas pasadas en España. El menor retornó el 25 de julio a Italia tras semanas de litigios judiciales entre ambas partes. Rivas declaró ante la justicia en octubre del año pasado por este procedimiento y, según Europa Press, sus abogados han pedido el archivo del caso, aunque el juzgado aún no ha resuelto.

Juana Rivas ya había sido condenada por sustracción de menores en relación a hechos ocurridos en 2016, año en que abandonó Italia llevándose a sus dos hijos sin consentimiento del padre, argumentando que huía de una situación de maltrato doméstico. Durante el verano de 2017, Rivas permaneció un mes en paradero desconocido junto a los niños. La condena inicial impuesta por este caso ascendía a cinco años de prisión, pero el Tribunal Supremo la rebajó posteriormente a dos años y medio. En 2021, Rivas recibió un indulto parcial por parte del Gobierno de España, condicionado a no reincidir en el mismo delito durante cuatro años, plazo que cuenta a partir del 17 de noviembre de 2021, fecha en la que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el real decreto correspondiente. Según precisa Europa Press, una nueva condena dentro de ese plazo pondría en cuestión la medida de gracia concedida.

La próxima etapa procesal en Italia prevé continuar con las declaraciones de los testigos propuestos por la Fiscalía. El tribunal también integrará en el sumario informes médicos y sanitarios recabados durante los años objeto de investigación, con el objetivo de valorar la consistencia de los testimonios y la existencia de posibles daños físicos o psicológicos sufridos por los menores. El proceso se sitúa en una extensa batalla judicial que, desde hace años, involucra a ambas jurisdicciones y mantiene en vilo a las dos familias, que aguardan la resolución de los casos abiertos tanto en Cagliari como en Granada, según ha detallado Europa Press.

