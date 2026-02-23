Espana agencias

El TSJPV confirma 26 años de prisión a un masajista de San Sebastián por agredir sexualmente a tres menores

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la pena de 26 años de cárcel impuesta por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a un masajista de San Sebastián por agredir sexualmente a tres menores de edad y ejercer ciberacoso sexual sobre dos de ellas.

El TSJPV ha desestimado el recurso interpuesto por el acusado y ha ratificado la sentencia de instancia que, además de la pena de cárcel, le impuso 17 años de libertad vigilada tras la condena de prisión y el pago de una indemnización total de 40.000 euros a las víctimas, entre otras medidas.

En su recurso ante el Alto tribunal vasco, el varón alegó "vulneración de su presunción de inocencia" y "errónea valoración de la prueba practicada", entre otras cuestiones.

Sin embargo, el TSJPV confirma la "inferencia probatoria" alcanzada por la Audiencia guipuzcoana al considerar que esta está "razonada suficientemente" y recuerda que en este caso existe además "prácticamente un reconocimiento documental de los hechos" del propio acusado en los mensajes que este intercambió a través de aplicaciones telefónicas con las menores y que figuran en la causa.

"El encausado tiene derecho a una duda, pero a una duda razonable, no a oponer a la prueba de cargo argumentos más o menos aceptables y aquí tenemos no una corroboración periférica, sino prácticamente un reconocimiento documental de los hechos por el propio encausado", afirma el TSJPV en una sentencia que no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

