Espana agencias

Quevedo, número 1 en España con el disco 'El baifo', hace suyo todo el 'top 10' de singles

Guardar

Madrid, 5 may (EFE).- Quevedo ha conseguido un nuevo número 1 en España con su disco 'El baifo', que entra directo a esa posición tras su estreno, y además ha puesto su nombre a todo el 'top 10' de canciones con los temas de ese trabajo.

Así consta en la lista oficial publicada este martes por Promusicae con los datos de ventas físicas y reproducciones registradas entre el pasado 24 y el 30 de abril, que da la primera posición en vinilos a 'La verdad o la imaginación' de Fangoria.

PUBLICIDAD

El nuevo disco de Alaska y Nacho Canut, que es la otra gran novedad de la semana, figura además como el tercer álbum de mayor éxito general en el país, solo un puesto por detrás de 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz y por delante de 'Lux' de Rosalía (que es cuarto) y de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny.

El resto de las posiciones de honor aparecen ocupadas por 'Más cara' de Bad Gyal (sexo), 'Arirang' de BTS (séptimo), 'Tropicoqueta' de Karol (octavo), 'De un siglo anterior' de Bunbury (noveno, tras haber sido el número 1 en la clasificación previa) y 'Turr4zo' del argentino Trueno, la tercera gran novedad, que es décimo.

PUBLICIDAD

Otros debuts en lista a destacar son los de 'The Great Divide' del cantautor estadounidense Noah Kahan (que entra a la decimotercera posición) y la banda sonora de la película sobre la vida de Michael Jackson, 'Michael', que aparece justo después. 'Your Favourite Toy', de Foo Fighters, ha de conformarse con el decimonoveno lugar.

Todo el "top 10" de canciones aparece gobernado por Quevedo con las canciones de 'El baifo'. Así, a los sencillos anticipados de 'Scandic' y 'Ni borracho', que aparecen en sexta y octava posición, se suman otros 8 de los 14 cortes del álbum que debutan a lo grande.

'La graciosa' junto a Elvis Crespo es la que se hace en concreto con el nuevo número 1, por delante de 'Al golpito' junto a Nueva Línea (que entra al 2) y 'Caprichoso' (que entra al 3). Le siguen, por este orden, la canción 'El baifo' (cuarto), 'Algo va a pasar' junt oa La Pantera, Lucho RK y Juseph (quinto), 'Gáldar' (séptimo), '2010ypico' (noveno) y 'Está en casa' (décimo).

En la lista de los vinilos más vendidos, más allá del oro de Fangoria, aparece 'Lux' de Rosalía estable con la plata y 'De un siglo anterior' de Bunbury con el bronce del podio, tras haber sido el número 1 la semana anterior. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las óperas 'Jenůfa', de Janáček, y 'Tosca', de Puccini,en la 74 edición lírica de A Coruña

Infobae

Feijóo ve un "escándalo" que la Fiscalía no haya reducido la solicitud de pena a Aldama

Infobae

Simón apuesta por una "salida razonable" que pasaría por evacuar enfermos del crucero

Infobae

Israel amplía la detención del español acusado de terrorismo y el Gobierno no ve pruebas

Infobae

Citan al responsable de la gestora de la plaza de toros de Málaga tras morir un trabajador corneado en los corrales

Citan al responsable de la gestora de la plaza de toros de Málaga tras morir un trabajador corneado en los corrales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

La Audiencia Nacional condena al comisario Villarejo a 3 años y medio de prisión por revelar el contenido del móvil de asesora de Pablo Iglesias

Begoña Gómez niega ante la Fiscalía Europea haber influido en contratos públicos adjudicados a empresas de Juan Carlos Barrabés

La Justicia concede la incapacidad permanente total a un carnicero autónomo que tiene una movilidad del 42% en el hombro derecho por un accidente

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

ECONOMÍA

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

España tiene reservas de queroseno para aguantar 90 días: “No hay ningún problema de suministro”, asegura Sara Aagesen

El embalse de Ourense que aspira a ser la mayor megabatería de España para almacenar energía de las renovables

La guerra de Oriente Medio obliga a Bruselas a buscar nuevas rutas para el comercio con Asia: Armenia será el nexo entre la UE y China

La prestación por desempleo ya protege a 8 de cada 10 parados, que cobran hasta 1.575 euros al mes

Gobierno aprueba 27.232 plazas de empleo público para la Administración General del Estado en 2026 con el foco en la IA y la tecnología

DEPORTES

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Arsenal - Atlético de Madrid, en directo: última hora del partido de semifinal de la Champions League, en vivo

Mbappé se defiende de las críticas por su viaje a Italia con Ester Expósito: “Son una interpretación de un proceso de recuperación”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions