Quevedo, número 1 en España con el disco 'El baifo', hace suyo todo el 'top 10' de singles

Madrid, 5 may (EFE).- Quevedo ha conseguido un nuevo número 1 en España con su disco 'El baifo', que entra directo a esa posición tras su estreno, y además ha puesto su nombre a todo el 'top 10' de canciones con los temas de ese trabajo.

Así consta en la lista oficial publicada este martes por Promusicae con los datos de ventas físicas y reproducciones registradas entre el pasado 24 y el 30 de abril, que da la primera posición en vinilos a 'La verdad o la imaginación' de Fangoria.

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El nuevo disco de Alaska y Nacho Canut, que es la otra gran novedad de la semana, figura además como el tercer álbum de mayor éxito general en el país, solo un puesto por detrás de 'Por si mañana no estoy' de Omar Courtz y por delante de 'Lux' de Rosalía (que es cuarto) y de 'Debí tirar más fotos' de Bad Bunny.

El resto de las posiciones de honor aparecen ocupadas por 'Más cara' de Bad Gyal (sexo), 'Arirang' de BTS (séptimo), 'Tropicoqueta' de Karol (octavo), 'De un siglo anterior' de Bunbury (noveno, tras haber sido el número 1 en la clasificación previa) y 'Turr4zo' del argentino Trueno, la tercera gran novedad, que es décimo.

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Otros debuts en lista a destacar son los de 'The Great Divide' del cantautor estadounidense Noah Kahan (que entra a la decimotercera posición) y la banda sonora de la película sobre la vida de Michael Jackson, 'Michael', que aparece justo después. 'Your Favourite Toy', de Foo Fighters, ha de conformarse con el decimonoveno lugar.

Todo el "top 10" de canciones aparece gobernado por Quevedo con las canciones de 'El baifo'. Así, a los sencillos anticipados de 'Scandic' y 'Ni borracho', que aparecen en sexta y octava posición, se suman otros 8 de los 14 cortes del álbum que debutan a lo grande.

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'La graciosa' junto a Elvis Crespo es la que se hace en concreto con el nuevo número 1, por delante de 'Al golpito' junto a Nueva Línea (que entra al 2) y 'Caprichoso' (que entra al 3). Le siguen, por este orden, la canción 'El baifo' (cuarto), 'Algo va a pasar' junt oa La Pantera, Lucho RK y Juseph (quinto), 'Gáldar' (séptimo), '2010ypico' (noveno) y 'Está en casa' (décimo).

En la lista de los vinilos más vendidos, más allá del oro de Fangoria, aparece 'Lux' de Rosalía estable con la plata y 'De un siglo anterior' de Bunbury con el bronce del podio, tras haber sido el número 1 la semana anterior. EFE

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