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Feijóo ve un "escándalo" que la Fiscalía no haya reducido la solicitud de pena a Aldama

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Madrid, 5 may (EFE).- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "escándalo" la decisión de la Fiscalía de no reducir la petición de pena a Víctor de Aldama pese a su colaboración con la justicia en el caso Mascarillas.

"Lo que es un escándalo es que la Fiscalía General del Estado intervenga en una decisión de un fiscal anticorrupción que hemos acreditado su independencia y su profesionalidad y no deje actuar conforme a su propia doctrina", ha apuntado el líder del PP a su llegada a un acto al Senado.

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Cuando el fiscal anticorrupción ha observado que hay un encausado que está facilitando y colaborando, ha agregado el líder del PP, "lo lógico" es pedir una disminución de la pena.

Por ello, el PP solicitó, junto con otras seis acusaciones particulares, que se aplicara la teoría del Derecho Penal que es solicitar una reducción de pena para aquel que colabora, ha recordado.

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A través de un comunicado, el PP ha criticado este martes la decisión de la Fiscalía de no reducir la petición de pena a Víctor de Aldama, y la ha considerado como un nuevo ejemplo de su "sometimiento" al Gobierno.

Por este motivo, el partido ha registrado una solicitud de comparecencia del ministro de Justicia, Félix Bolaños, para que explique la situación actual de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, ante "la ausencia de presupuesto propio, la dependencia del Ministerio o la insuficiente capacidad de recursos humanos".

En la solicitud, el PP exige a Bolaños un calendario, recursos para el organismo, que se corrijan sus deficiencias y se garantice una protección real y homogénea de la personas informantes y un funcionamiento eficaz de la lucha contra la corrupción.

El pasado fin de semana el PP también exigió la comparecencia de la fiscal general del Estado, Teresa Peramano, por estar protagonizando, a su juicio, una "purga" con sus nombramientos dentro del Ministerio Fiscal. EFE

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