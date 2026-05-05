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Las óperas 'Jenůfa', de Janáček, y 'Tosca', de Puccini,en la 74 edición lírica de A Coruña

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A Coruña, 5 may (EFE).- Las representaciones de las óperas 'Jenůfa', del checo Leoš Janáček, y 'Tosca', del italiano Giacomo Puccini, figuran en la programación de la 74 edición de la temporada lírica de A Coruña, han informado este martes sus promotores.

El ciclo prevé la representación de 'Jenůfa', una coproducción con la firma madrileña Ópera Garage Producciones, dirigida por Emiliano Suárez y José Miguel Pérez-Sierra al frente de la Orquesta Sinfónica de Galicia, con el coro Gaos, el 17 y 19 de septiembre en el teatro Palacio de la Ópera.

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La soprano Vanessa Goikoetxea, nacida en Florida (EEUU), aunque y formada en Bilbao, Madrid y Múnich (EEUU), asume el papel de la joven campesina Jenůfa, del nombre de la opera que aborda la historia de un infanticidio.

Por su parte, la también soprano Eliska Weissová, de nacionalidad checa, ejercerá el rol de Kostelnicke, la madrastra, en esa obra estrenada hace más de cien años.

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El programa de la temporada establece un intenso calendario de espectáculos que también incluye una colaboración con el festival internacional de cómic Viñetas desde el Atlántico.

El segundo título de la programación será 'Tosca' el 22 y 24 de octubre también en el Palacio de la Ópera con la Orquesta Sinfónica de Galicia y los coros Gaos y Cantabile, ha explicado el director artístico del certamen, Aquiles Machado.

Se trata de una producción teatro de la ópera de Metz (este de Francia) dirigida por Patrick Méeüss con la soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega en el papel de Florian Tosca en ese drama de amor, pasión y celos.

Además, están previstos tres espectáculos con tres figuras solistas en espacios como el Centro Cívico de Monte Alto, el Circo de Artesanos y el Fórum Metropolitano.

Se trata de Carmen Larios, ganadora del tercer premio del concurso internacional de canto de Lousada (Portugal); Chiara Salerno, premio a la mejor intérprete de habla no hispana en el concurso internacional de zarzuela de Valle Seco, en Las Palmas; y Nerea González, alumna galardonada del Curso de interpretación de Amigos de la Ópera de A Coruña 2025.

Por último, la temporada incluirá un ciclo de ópera para público infantil, una iniciativa gratuita de carácter benéfico.EFE

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EFE

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