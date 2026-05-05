Israel amplía la detención del español acusado de terrorismo y el Gobierno no ve pruebas

Madrid, 5 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que no hay "ninguna prueba" que relacione al ciudadano hispano-palestino Saïf Abukeshek con Hamás, de lo que le acusa Israel, que ha prorrogado su detención otros seis días, y ha emplazado al Gobierno israelí a probarlo.

"De los informes que yo tengo nada es cierto y si están tan seguros de ello que pongan las pruebas encima de la mesa", ha señalado el ministro sobre la situación de Abukeshek, cuya detención ha sido prorrogada este martes otros seis días, junto a la de su compañero, el brasileño Thiago Ávila, para dar tiempo a los servicios secretos israelíes de investigarles por delitos de terrorismo.

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Los dos activistas, los únicos que fueron trasladados a Israel de los 175 que fueron interceptados a bordo de una nueva flotilla de Global Sumud con destino a Gaza, llevan desde su arresto el pasado jueves en huelga de hambre.

La pareja del español, Sally Issa, a quien no permiten hablar con él, según ha dicho, ha llamado a la ciudadanía a movilizarse para lograr la liberación de ambos miembros de la expedición y ha asegurado que han sido víctimas de torturas por parte del Ejército israelí y que su detención en aguas internacionales fue "totalmente ilegal".

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Posteriormente, Issa ha sido recibida por Albares, quien en repetidas ocasiones ha exigido la "inmediata" liberación del detenido, que está siendo asistido por el cónsul español en Tel Aviv, además de que se respeten todos sus derechos.

También la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau se ha mostrado muy preocupada por la prórroga de estas detenciones al considerar que sus vidas "corren peligro" en Israel y ha exigido a los gobiernos europeos que presionen todo lo necesario para que Abukeshek y Thiago sean liberados.

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Colau se ha referido a la situación de estos dos activistas cuando ha acudido a la Audiencia Nacional para prestar declaración ante la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y ratificar la denuncia contra el Gobierno de Israel por "crímenes de guerra y lesa humanidad", entre otras imputaciones.

Una denuncia relacionada con la detención que ella sufrió como participante de la anterior flotilla que pretendía romper también el cerco de Gaza y que fue interceptada el pasado 1 de octubre.

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Cuando la Fiscalía recabe todas las pruebas y declaraciones decidirá si hay base para poder abrir una causa.

Aparte de los delitos de crímenes de guerra y de lesa humanidad de los que acusan a las autoridades israelíes, incluyen en la denuncia los malos tratos y en algunos casos delitos de tortura, y señalan a quienes pueden ser los presuntos responsables: Benjamin Netanyahu, los ministros de Defensa y de Seguridad Nacional israelíes, y algunos soldados.

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Confían los denunciantes en que el procedimiento desemboque en la emisión de órdenes de detención internacional, como la que pesa sobre el primer ministro israelí.

Para dar cuenta de todo lo que está relacionado con la flotilla, Albarés comparecerá el jueves a las once de la mañana en un pleno extraordinario en el Congreso y lo hace a petición de Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, y otros socios de investidura del Gobierno (ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís).

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De forma paralela, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado consultar a la Secretaría General de las Naciones Unidas antes de decidir si investiga una denuncia interpuesta contra el primer ministro de Israel por la retención de un casco azul español en el Líbano el pasado 7 de abril.

El magistrado ha dictado una providencia en la que acuerda preguntar si la ONU, en el marco de la misión UNIFIL, tuvo conocimiento formal de lo que denunció el partido Iustitia Europa, si los hechos fueron comunicados a las autoridades israelíes "por los canales institucionales correspondientes" y si se ha abierto una investigación por parte de Israel o por la propia organización. EFE

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