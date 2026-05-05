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Simón apuesta por una "salida razonable" que pasaría por evacuar enfermos del crucero

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Barcelona, 5 may (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha abogado por dar una "salida razonable" a la crisis del crucero afectado por hantavirus, que pasaría por solo evacuar a los enfermos o sintomáticos, sin necesidad de una cuarentena del resto del pasaje en puerto.

En declaraciones a la prensa antes de asistir a un acto en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, Simón ha valorado la situación de este crucero, en el que se ha declarado un brote de hantavirus durante una travesía por el Atlántico Sur.

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El Ministerio de Sanidad ha propuesto este martes evacuar en Cabo Verde a los casos sintomáticos y los contactos de alto riesgo por hantavirus que viajan en el crucero afectado y que el barco continúe, sin efectuar escala en Canarias.

En la misma línea, Simón ha dicho que trabajan para que las personas que han dado positivo en hantavirus, una enfermedad viral grave transmitida por roedores, sean repatriadas desde Cabo Verde, lugar donde está atracado el barco.

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Por lo tanto, si se lleva a cabo la evacuación, el crucero estará sin casos y, por ende, "sin riegos", ha explicado Simón, que no ha especificado el lugar donde se va a dirigir finalmente el barco.

"Sea en Holanda, sea en España o sea en Europa tenemos que dar la salida más humana y razonable a este problema", ha comentado.

En todo caso, Simón ha descartado que, si llega el barco a un puerto, se tenga que hacer una cuarentena larga como ocurría con el coronavirus: "No podemos tener encerradas a 147 personas en un barco", ha dicho.

Fernando Simón ha explicado que el contagio entre personas es "muy raro", pero no se puede descartar la posibilidad.

"Si es un contacto muy estrecho y cercano, y más con un caso confirmado, seguramente pueda pasar", ha especificado, pero ha remarcado que "no es lo habitual".

El hantavirus se transmite por el contacto y la inhalación de partículas de orina, heces o saliva de un ratón.

En este sentido, el director del CCAES ha opinado que la alerta por el hantavirus es "mucho menor que la sensación que da por la intensa actividad de los medios", los cuales están dando "más bombo de lo que toca".

Simón ha pedido "calmar las aguas" y dejar que la coordinación "produzca los efectos que esperamos", y ha recordado que no es la primera vez que pasa algo parecido en un barco. EFE

(Foto) (Video) (Audio)

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EFE

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