Vox tacha de "hipócritas" al PSOE, Junts y ERC por mostrarse en contra del burka y rechazar su ley para prohibirlo

Vox ha tachado este sábado de "hipócritas" tanto al PSOE como a Junts y Esquerra Republicana (ERC) por haberse mostrado contrarios a la utilización del burka y el niqab en los espacios públicos y, sin embargo, haber rechazado que el Congreso tramite la ley que los de Santiago Abascal defendieron esta semana. Esta iniciativa sólo contó con el respaldo del PP.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, Figaredo ha dicho que Vox lleva tiempo pidiendo prohibir el uso del burka y la niqab, "una forma de opresión importada de culturas incompatibles con la cultura occidental", y se les ha atacado y llamado "de todo". "Y, de repente, todo el mundo está de acuerdo", ha confirmado.

Tanto es así que el PP y Junts han presentado su propia ley e incluso el PSOE y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han criticando públicamente el burka. "Lo cierto es que, de repente, todo el mundo está de acuerdo con Vox, así que no podemos más que estar de enhorabuena porque, por fin, empiezan a caer en el sentido común los que tanto nos criticaban", ha ironizado.

Ahora bien, ha censurado por "hipócritas" que todos estos partidos, salvo PP, critiquen el uso de "la cárcel de tela que supone el burka" y, después, "no se atreven" a aprobar en el Congreso una propuesta legal que lo prohíbe.

QUE SE APAÑE EL PSOE CON LOS PARTIDOS A SU IZQUIERDA

En concreto, ha dirigido sus dados contra el portavoz de ERC, a quien considera "un hipócrita tremendo" no sólo por su posición sobre el burka, sino también por poner encima de la mesa su propuesta para unir a la izquierda para ganar a Vox. "Dile lo que le viene en gana con tal de mantenerse aferrado al cargo", ha denunciado.

Figaredo ha dicho entender que los españoles "de buena fe" que votan a la izquierda estén "decepcionados" con el PSOE y quieran "buscar alternativas" al partido que lidera Pedro Sánchez, pero ha zanjado el debate en torno a este asunto apuntando que deberán ser los socialistas los que se "apañen" con estas formaciones de izquierdas que salgan a su alrededor.

Y ha añadido que no le cabe ninguna duda de que si el PSOE en algún momento necesita pactar con estos partidos cualquier tipo de acuerdo de facto para España, "lo harán, con tal de mantenerse en el Gobierno".

