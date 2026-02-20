Espana agencias

El novio de Ayuso basa su defensa por fraude fiscal en las vulneraciones de derecho del caso García Ortiz

Guardar

Alberto González Amador basa su defensa de cara al juicio que se celebrará por el caso del presunto fraude fiscal en las vulneraciones de derecho que sufrió a lo largo del procedimiento por la revelación de secretos del caso por el que fue condenado el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y que a su juicio "han pervertido los mecanismos de garantía del proceso penal".

El escrito de defensa, al que tuvo acceso Europa Press, se presenta ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 19, en el marco de la fase intermedia de la causa instruida por delitos fiscales y de la que ya se dictó el auto de apretura de juicio oral.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel abrió en el pasado mes de septiembre juicio oral contra el novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

El fiscal y el abogado del Estado solicitan tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso medial con falsedad documental. Mientras que la acusación que ejerce el PSOE y Más Madrid elevaba la petición de pena a cinco años de prisión al incluir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

Al inicio del escrito, los letrados recalcan que "este procedimiento penal fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva" del exfiscal General del Estado desarrollada "con ocasión de la función jurisdiccional de la institución" y que dio lugar al caso de revelación de secretos por el que García Ortiz fue condenado a pena de multa y a dos años de inhabilitación.

Los abogados sostienen que el procedimiento penal ha estado marcado desde su origen por "una acumulación de vulneraciones de derechos fundamentales", especialmente del derecho de defensa y de la presunción de inocencia.

Por ello, el núcleo de la estrategia jurídica de cara a la vista oral se basa en la filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero de 2024 por el abogado de González Amador a la Fiscalía, en el que se planteaba explorar un acuerdo de conformidad penal.

Según la defensa, ese mensaje fue difundido a medios de comunicación, lo que habría vulnerado el deber de confidencialidad que rige las negociaciones previas a un posible pacto con el Ministerio Fiscal. El escrito sostiene que esa divulgación se produjo incluso antes de que existiera formalmente un procedimiento penal, lo que, a juicio de la defensa, "impidió garantizar un proceso justo desde su inicio".

Entienden que la filtración y las actuaciones posteriores han "pervertido" los mecanismos de garantía del proceso penal hasta convertir el caso "en la negación misma de un procedimiento justo en un Estado de derecho".

NIEGAN DELITOS

En el documento, los abogados de González Amador afirman que los hechos de los que se le acusa a su cliente "no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal a que se refiere la Acusación Popular, PSOE/Mas Madrid".

Además, la defensa mantiene que "no existe deuda tributaria alguna pendiente de ingreso ante la Agencia Tributaria por el Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el fomento del Medioambiente, S.L.

En cuanto a los delitos, esgrimen que los documentos que obran en la causa "evidencian la realidad de la operación". Destacan que la Agencia Tributaria considera "reales los ingresos por la expansión en Latinoamérica de Quirón Prevención y los gastos de desplazamiento a México para el desarrollo de la expansión en Latinoamérica de Quirón Prevención".

Sin embargo, recoge el escrito, "contrariamente la AEAT considera que no serían servicios reales los de intermediación de MBE Manufactoring que habrían sido los que permitieron entrar en contacto con el vicepresidente del Senado de México, la secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE".

"Los anteriores soportes documentales resultan literosuficientes y su aceptación como ingresos y gastos por la AEAT evidencian la realidad de los servicios y la inexistencia de falsedad alguna", agrega.

"Si, a efectos dialécticos, se practicasen los ajustes que indica la AEAT en su Liquidación Vinculada a Delito, al aplicar también los otros cuatro ajustes que necesariamente se han de practicar disminuyendo la base imponible de dicha Liquidación Vinculada a Delito, la consecuencia es la inexistencia de posible cuota de delito fiscal ni en el año 2020 ni en el año 2021, al ser ésta en ambos ejercicios inferior a 120.000 euros".

Según la defensa, ello "se habría podido confirmar en fase de instrucción si a esta defensa se le hubiese permitido practicar la diligencia solicitada" en relación con un informe pericial".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bolaños reconoce que en toda organización pueden surgir "cerdos machistas" pero la diferencia es cómo se ataja

Bolaños reconoce que en toda

Robles dice que la agresión del DAO le da "asco" y pide revisar protocolos para que las mujeres se animen a denunciar

Robles dice que la agresión

El juez archiva la causa por maltrato animal contra la macrogranja avícola de Llucmajor (Mallorca)

El juzgado de Palma ha decidido no proseguir las pesquisas tras descubrir deficiencias en el complejo avícola, aunque no se consideraron prueba suficiente para establecer un delito, mientras la opción de recurso permanece abierta para las partes involucradas

El juez archiva la causa

Chunta Aragonesista aclara que su cabeza de lista en los comicios del 8F fue al acto de Rufián a título personal

Jorge Pueyo asistió por motivos personales a un evento político en Madrid, según fuentes de CHA, mientras aumenta el interés entre formaciones aragonesas por nuevas alianzas de izquierda para garantizar representación y fortalecer la unidad en próximos procesos electorales

Chunta Aragonesista aclara que su

El templo de la Sagrada Familia alcanza su altura máxima: 172,5 metros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid revierte

La Audiencia de Madrid revierte una sentencia previa y concede la nacionalidad española a una colombiana descendiente de sefardíes: la documentación era válida

El abogado de la denunciante del DAO de la Policía señala otros posibles casos de “conductas inapropiadas” en la cúpula del cuerpo

España pedirá a la Unión Europea que levante sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía a presos políticos en Venezuela

Gerardo Pisarello se impone a Bob Pop en las primarias de BComú y será el candidato a la alcaldía de Barcelona junto a Carol Recio

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hija por falta de relación y la Justicia lo rechaza: faltar a una sesión de mediación no la responsabiliza del distanciamiento

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 20 de febrero

La fiebre por la vivienda resiste, pero nuevas subidas de precio y de las hipotecas fijas enfriará el impulso comprador este año

Repsol reactiva su apuesta por Venezuela: prevé aumentar un 50% su producción en un año y triplicarla en tres

El déficit comercial se dispara un 41,7% en 2025 pese a que las exportaciones marcaron el segundo mejor dato histórico

De Guindos coincide con Pedro Sánchez y considera “imprescindible” el proceso migratorio para el crecimiento de España

DEPORTES

El enfado de Alcaraz con

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera

Oriol Cardona gana el oro olímpico en sprint de montaña: “Estoy abrumado, esto es increíble”