EH Bildu apoya la unidad de acción política ante la extrema derecha, pero no electoral

Bilbao, 15 feb (EFE).- El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha defendido que la coalición soberanista es partidaria de una "unidad de acción política" que haga frente a "la extrema derecha y a la derecha extrema", pero ha emplazado a no confundirlo con una "unidad de acción electoral".

Matute se ha referido así, en una entrevista en Radio Euskadi, a la propuesta del portavoz de ERC en la Cámara baja, Gabriel Rufián, de armar un frente amplio de izquierdas para las próximas elecciones generales.

Desde EH Bildu se defiende así la necesidad de que se produzca una "unidad de acción política", pero ha considerado que no se debe confundir con la "unidad de acción electoral".

"La unidad de acción política significa que seamos capaces de hacer un diagnóstico común sobre las amenazas que suponen para nuestros pueblos y para sus gentes la llegada de la derecha extrema y la extrema derecha", ha añadido.

De este modo, ha subrayado que desde EH Bildu no hay ningún "propósito de entablar negociaciones" con Rufián para constituir "nada orgánico".

Respecto a la alianza de la izquierda que se presentará el 21 de febrero en Madrid encabezada por Sumar, Matute ha considerado necesario que haya "una izquierda a la izquierda del PSOE" con "solvencia y recorrido".

Ha reconocido así que le gustaría que en el Estado existiera una formación homóloga a EH Bildu que les permitiera "buscar puntos en común". EFE

