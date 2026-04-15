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Feijóo dice que el Gobierno no quiere dar cifras sobre beneficiados de la regularización

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Madrid, 15 abr (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado este miércoles al Gobierno que no haya ofrecido en el Congreso cifras concretas sobre cuántas personas se verán beneficiadas por el real decreto para la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado el martes.

"El Gobierno sigue negándose a dar la cifra de inmigrantes irregulares que van a convivir en España con todos sus derechos", ha afirmado Feijóo en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso.

El líder del PP ha afirmado que de la sesión de control al Gobierno de hoy -en la que no ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por estar en China- lo más destacable es que la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha escuchado "una pregunta muy clara y muy diáfana" sobre cuántos inmigrantes irregulares van a obtener la residencia legal y "ha negado esa información a la Cámara".

Ante una pregunta de la diputada popular Sofía Acedo, Saiz no ha aclarado al PP cuál es exactamente la cifra de inmigrantes que van a regularizar.

Acedo ha afirmado que el número, según la Policía, podría estar en torno al 1,3 millones y ha dicho que el 90 por ciento de los inmigrantes con ordenes de expulsión se quedan en España, "delinquen y reinciden".

Además, ha subrayado, son extranjeros más del 50 % de las personas que cometen delitos. "¡Y ustedes les premian con papeles y sin control!", ha exclamado.

En las declaraciones a medios, Feijóo ha dicho que la política sobre inmigración del Gobierno no es "sensata y responsable" ya que "no tiene ningún sentido que un inmigrante con antecedentes policiales" pueda seguir viviendo en España.

Tras las declaraciones de Feijóo, la propia ministra ha hablado también en los pasillos del Congreso y ha dicho que las estimaciones "en todo momento" son que la regularización afectará "en torno a 500.000 personas". "Son estimaciones, no son cifras oficiales", ha insistido.

Saiz ha acusado al PP de elegir estar "al lado de Vox" en temas migratorios y ha recordado que hace dos años la formación de Feijóo "dio luz verde" en el Congreso a la tramitación de la iniciativa legislativa popular que apoyaba una regularización extraordinaria.

El PP ha dado, por tanto, un "giro incomprensible" y vive "preso de Vox" en esta materia.

Feijóo, ha agregado, "demuestra o desconocimiento o mala fe" cuando habla de los antecedentes penales ya que, ha dicho, "carecer de antecedentes penales ha sido es y sigue siendo un requisito imprescindible para cualquier normativa en materia de extranjería". EFE

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