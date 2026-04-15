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El Gobierno afirma que las imágenes del diputado de Vox en el estrado recuerdan al 23F

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(Actualiza la NA3055 con declaraciones de los ministros Ángel Víctor Torres y Mónica García)

Madrid, 15 abr (EFE).- El Gobierno ha afirmado que las imágenes del diputado de Vox, José María Sánchez subiendo el martes al estrado del Congreso y encarándose con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, recuerdan a las del intento de golpe de Estado del 23F, y han reprochado al PP que no lo condene.

El diputado de Vox, que finalmente fue expulsado del pleno, subió al estrado para protestar por que no le habían dado la palabra para quejarse de que había sido insultado durante la sesión por el parlamentario de ERC Jordi Salvador, algo que este diputado ha negado.

"Es una absoluta anomalía que no tiene precedente más que en el año 1981 y el golpe de Estado en el que se subió al estrado un sublevado para derrocar la democracia", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en declaraciones este miércoles a los medios en el Congreso.

En su opinión, es "más grave aún" que el PP no condene estos hechos, y considera que el principal partido de la oposición "no puede quedarse al margen de esto" y "tiene que manifestarse con contundencia".

En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha lamentado que no haya una condena por parte del PP, aunque cree que es "lo normal" porque "los ultras ejercen de ultras y los que apoyan a los ultras pues siguen apoyando a los ultras", y ha señalado también que las imágenes le recuerdan al 23F.

"Estamos nuevamente ante la violencia institucional de los ultras de nuestro país, apoyada por cierto, por el Partido Popular. Unas imágenes que rememoran bastante bien a ese 23F, agradecemos que en este caso no subiera con una pistola", ha señalado.

Fuentes del Gobierno han incidido en que este incidente es muy preocupante y es muestra de lo que el Ejecutivo lleva meses denunciando, que el "blanqueamiento" del PP a Vox tiene consecuencias.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha agradecido en la sesión de control al Congreso a la portavoz de Vox, Pepa Millán, que no haya "asaltado" su escaño ni gritado "a diez centímetros" de su cara como, según ha criticado, hizo este martes en el pleno su compañero José María Sánchez.

Y ha dado también las gracias a Millán por "no sobrepasar esos límites que ayer vimos en un espectáculo verdaderamente bochornoso de un diputado de su grupo parlamentario".

Unas afirmaciones y agradecimientos a los que la portavoz no ha hecho referencia en su intervención posterior, como tampoco al comportamiento de su compañero.

Sí lo ha hecho en los pasillos del Congreso antes del comienzo del pleno en respuesta a los periodistas, quienes le han preguntado si José María Sánchez se equivocó en su actitud.

"Los que se equivocan son la Presidencia de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara. Eso es lo que tiene que hacer", ha dicho la portavoz de Vox.

En una entrevista en TVE, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha expresado su preocupación por comportamientos como el mostrado por el diputado de Vox, a quien ha comparado con el del "típico señorito acostumbrado a mandar siempre, no acostumbrado a estar en un parlamento democrático elegido por la gente y en minoría".

"Esa es la impresión que me dio y la verdad es que me preocupa, porque evidentemente esta violencia política que ejerce la extrema derecha es un grave problema para la democracia", ha afirmado Urtasun, quien espera que el Congreso imponga una "sanción ejemplar" al diputado de Vox y que el PP condene su acción. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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