Cosidó niega haber sabido de Kitchen: "Solo conocía la investigación de la UDEF en Gürtel"

Madrid, 15 abr (EFE).- El exsenador del PP y exdirector general de la Policía Ignacio Cosidó ha asegurado que nunca supo de la existencia de la operación Kitchen para espiar al extesorero Luis Bárcenas y que la única investigación de la que tuvo conocimiento que estaba en marcha era la de la UDEF para el esclarecimiento del caso Gürtel.

"Recuerdo perfectamente la investigación Gürtel, pero como cocinero o kitchen no tengo constancia de haberlo oído", ha sostenido Cosidó en su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, prevista para ayer pero que se tuvo que posponer ante la exhaustiva declaración del principal responsable policial de la investigación de este caso.

Cosidó, que estuvo al frente de la Policía de 2012 a 2016, también ha calificado de inédito que dos unidades policiales diferentes se crucen en actos de vigilancia a un objetivo, como sucedió en 2013 en las inmediaciones del domicilio del extesorero Luis Bárcenas, donde coincidieron en esas prácticas sin saberlo agentes de Asuntos Internos y de la Comisaría General de Información.

Al igual que ya expresó en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, Cosidó ha señalado además que nunca tuvo trato, más allá de un saludo protocolario el día de su toma de posesión, con el excomisario José Villarejo, a quien supuestamente la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy, que se sienta en el banquillo, encargó que se sustrajera a Bárcenas documentación sensible para el partido.

La Fiscalía Anticorrupción, que en instrucción pidió sin éxito su imputación, le ha preguntado en concreto si tuvo conocimiento de alguna operación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía referida a la obtención de información Bárcenas.

Cosidó ha respondido que en ningún momento, y que siempre entendió que las investigaciones se estaban desarrollando por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en el ámbito del caso Gürtel.

A esto ha añadido que los intercambios de información que pudiera haber en relación con la investigación de la UDEF eran de carácter general y no tenía conocimiento preciso de actuaciones concretas que fuera a realizar, dado que Los funcionarios tienen deber de guardar secreto sobre sus investigaciones.

"Y por tanto, pues a quien tiene que informar es a jueces y a fiscales, en ningún caso a los órganos políticos o administrativos", ha puntualizado.

En cuanto a si el DAO Eugenio Pino, uno de los acusados, le comentó que se estuviese intentando conseguir información de cuentas bancarias de Bárcenas en Suiza o de negocios en Cracovia, ha indicado que no lo recordaba si bien entendía que en el marco del caso Gürtel se investigarían todos esos extremos, "pero no los comentábamos".

La letrada Marta Giménez Cassina, que representa a la familia Bárcenas, le ha preguntado si en el caso de que se hubiesen hecho vigilancias a la familia Bárcenas tendría que haber sido la UDEF la que las acordara.

A este respecto, Cosidó ha considerado que podía haber sido posible que se pidiera ese tipo de apoyo, pero siempre a petición de la UDEF y con la supervisión del juez.

La abogada también ha querido saber si a una persona se le puede poner una vigilancia para su protección, como declaró ayer el exjefe de la Unidad de Vigilancias de Asuntos Internos Jesús Vicente Galán, quien aseguró que su jefe Marcelino Martín Blas, otro de los acusados, le encargó vigilar a la esposa de Bárcenas Rosalía Iglesias porque estaba en peligro.

Cosidó ha dicho que entendía que cree que sí que tenía que haberlo sabido, que eso es lo normal, y ha indicado que a él en ningún momento se le informó de ninguna iniciativa para darle protección.

A preguntas de la defensas, el exdirector de la Policía ha negado también haber tenido conocimiento de que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, actuara como confidente de la Policía, una materia "especialmente reservada" de la que ha insistido que no tenía conocimiento.

También ha afirmado que no tenía conocimiento de que Ríos hubiese aprobado la oposición para ingresar en la Policía y que según la investigación del caso Kitchen consiguió como pagó por su labor como confidente junto a los 52.000 euros que recibió a cargo de fondos reservados.EFE

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