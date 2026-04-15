La flotilla zarpará de Barcelona hacia Gaza este miércoles

Barcelona, 15 abr (EFE).- La Global Sumud Flotilla saldrá este miércoles del Port Fòrum de Barcelona rumbo en Gaza, tres días después de aplazar el viaje por el mal tiempo y hacerlo simbólicamente.

Un total de 39 embarcaciones, además de los barcos de Open Arms y Greenpace, zarpan en el primer tramo de la travesía por el Mediterráneo, hasta Sicilia, donde se reunirán con las delegaciones de Francia y de Italia para denunciar el bloqueo y llamar a la movilización global contra el genocidio a Palestina, según ha informado.

En total, unos 70 barcos y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional.

El pasado domingo, 12 de abril, poco antes de la salida prevista de la flotilla, la Global Sumud Flotilla informó de que por las adversas condiciones meteorológicas se aplazaba el inicio del viaje hacia Gaza al menos uno o dos días. EFE

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