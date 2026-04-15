La AIReF baja una décima su previsión de crecimiento para este año, hasta el 2,3 %

Madrid, 15 abr (EFE).- La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha rebajado este miércoles su previsión de crecimiento de la economía española para este año al 2,3 %, una décima menos que en su anterior estimación (2,4 %), debido al impacto del conflicto en Oriente Medio.

En la presentación del Informe de presupuestos iniciales de las administraciones públicas de 2026, la nueva presidenta de la AIReF, Inés Olóndriz, ha señalado que la rebaja "viene marcada, principalmente, por el entorno", aunque se mitiga en parte "por las medidas que el Gobierno ha adoptado para afrontar la situación derivada del conflicto".

En concreto, la AIReF calcula que el aumento de los precios de la energía restará dos décimas al crecimiento económico, un impacto que se verá parcialmente compensado por el efecto positivo del paquete de medidas adoptada por el Gobierno, que aportará 0,14 puntos. EFE

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