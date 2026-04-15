La confesión de Alberto Ávila tras ‘Supervivientes’: “Me levantaba y me ponía a pensar cómo luxarme las rodillas para que me sacaran de allí”

Alberto Ávila en el debate de 'Supervivientes 2026' tras haber abandonado Cayos Cochinos por su estado de salud (Mediaset)

El paso de Supervivientes vuelve a dejar titulares impactantes. Y en esta ocasión ha sido Alberto Ávila quien ha sorprendido con una de las confesiones más duras de la edición. El atleta paralímpico, que se vio obligado a abandonar el reality por decisión médica, ha desvelado el límite al que llegó durante su estancia en Honduras: llegó a plantearse autolesionarse para poder salir sin penalización económica.

No es el primer testimonio que evidencia las duras secuelas del programa. Hace apenas unos días, Gabriela Guillén hablaba de las consecuencias físicas que arrastra tras su paso por el concurso. Sin embargo, en el caso de Alberto, la crudeza se vivió desde dentro, en pleno concurso, marcada por el hambre, el aislamiento y una presión psicológica extrema.

“Yo las dos primeras semanas me levantaba y me ponía a pensar cómo luxarme las rodillas para que me sacaran de allí o luxarme el hombro”, ha confesado sin rodeos. Un pensamiento recurrente que, como él mismo explica, tenía un objetivo claro: evitar el abandono voluntario y la sanción económica que ello conlleva. “Soy fisio, entonces sé más o menos cómo autolesionarme”, añadía, dejando claro hasta qué punto llegó su desesperación.

Alberto Ávila, obligado a abandonar 'Supervivientes 2026' debido a su delicado estado de salud (Mediaset)

A pesar de ese inicio tan complicado, Alberto logró sobreponerse. “Estaba loco del hambre, pero lo superé”, ha explicado en Mediaset Infinity, donde ha repasado su experiencia. Y es que el hambre extrema fue, sin duda, uno de los mayores enemigos durante su aventura en los Cayos Cochinos.

Para combatir esos pensamientos intrusivos y el desgaste mental, el deportista encontró una tabla de salvación inesperada: la rutina. “O estableces una rutina o estás muerto”, asegura. En un entorno donde el tiempo parece detenerse y el aburrimiento puede volverse asfixiante, organizar el día a día fue clave para mantener el equilibrio. “Mirar la puesta de sol y no pensar en nada es suficiente”, reconoce ahora con otra perspectiva.

El cansancio y la falta de nutrientes también hicieron mella en su cuerpo. “Estaba todo el tiempo mareado. No sé cómo aguantamos”, recuerda. Una situación que terminó agravándose hasta provocar su salida del concurso por prescripción médica, debido a una infección relacionada con su prótesis, empeorada por las condiciones extremas del entorno.

Alberto Ávila abandona ‘Supervivientes 2026’ por prescripción médica tras una infección en la pierna que le impide usar la prótesis (Supervivientes)

Pese a todo, Alberto se queda con una lectura positiva de la experiencia. Habla de superación, de adaptación y de un cambio mental profundo: “Pensé que me quería morir las dos primeras semanas, pero resucité entre los muertos. Me adapté”. Un proceso que define como un antes y un después tanto a nivel físico como psicológico.

Sin embargo, hay algo que todavía le pesa. Competidor nato, reconoce que no haber podido continuar en igualdad de condiciones le deja un sabor agridulce. “Se me queda la espinita de no haberme ido al ser expulsado o nominado. He tenido que abandonar y eso no me gusta”, confiesa. Aun así, no cierra la puerta a una segunda oportunidad: “Volveré”.

El impacto de Supervivientes no termina al abandonar la isla. Muchos concursantes coinciden en que la vuelta a la realidad puede ser incluso más dura. El propio Alberto ha reconocido sentirse “absolutamente flipado” con el recibimiento del público y la exposición mediática tras su regreso.

Una experiencia que también relató en su día Raquel Arias, quien confesó haber sufrido problemas digestivos y un fuerte efecto rebote tras su paso por el programa. “Las condiciones son tan extremas que todavía tengo problemas digestivos”, explicaba, evidenciando las secuelas físicas que deja el concurso.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

En el caso de Alberto, además del desgaste físico, hubo momentos que reflejan hasta qué punto el hambre altera el comportamiento. El propio atleta ha admitido que llegó a robar comida: escondió pepinillos picantes en su bañador para repartirlos entre sus compañeros, un gesto que ilustra la desesperación que se vive en la isla.