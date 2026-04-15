España

La confesión de Alberto Ávila tras ‘Supervivientes’: “Me levantaba y me ponía a pensar cómo luxarme las rodillas para que me sacaran de allí”

El exconcursante ha relatado el duro impacto físico y mental que vivió durante su paso por el reality

Guardar
Alberto Ávila en el debate de 'Supervivientes 2026' tras haber abandonado Cayos Cochinos por su estado de salud (Mediaset)
Alberto Ávila en el debate de 'Supervivientes 2026' tras haber abandonado Cayos Cochinos por su estado de salud (Mediaset)

El paso de Supervivientes vuelve a dejar titulares impactantes. Y en esta ocasión ha sido Alberto Ávila quien ha sorprendido con una de las confesiones más duras de la edición. El atleta paralímpico, que se vio obligado a abandonar el reality por decisión médica, ha desvelado el límite al que llegó durante su estancia en Honduras: llegó a plantearse autolesionarse para poder salir sin penalización económica.

No es el primer testimonio que evidencia las duras secuelas del programa. Hace apenas unos días, Gabriela Guillén hablaba de las consecuencias físicas que arrastra tras su paso por el concurso. Sin embargo, en el caso de Alberto, la crudeza se vivió desde dentro, en pleno concurso, marcada por el hambre, el aislamiento y una presión psicológica extrema.

“Yo las dos primeras semanas me levantaba y me ponía a pensar cómo luxarme las rodillas para que me sacaran de allí o luxarme el hombro”, ha confesado sin rodeos. Un pensamiento recurrente que, como él mismo explica, tenía un objetivo claro: evitar el abandono voluntario y la sanción económica que ello conlleva. “Soy fisio, entonces sé más o menos cómo autolesionarme”, añadía, dejando claro hasta qué punto llegó su desesperación.

Alberto Ávila, obligado a abandonar 'Supervivientes 2026' debido a su delicado estado de salud (Mediaset)
Alberto Ávila, obligado a abandonar 'Supervivientes 2026' debido a su delicado estado de salud (Mediaset)

A pesar de ese inicio tan complicado, Alberto logró sobreponerse. “Estaba loco del hambre, pero lo superé”, ha explicado en Mediaset Infinity, donde ha repasado su experiencia. Y es que el hambre extrema fue, sin duda, uno de los mayores enemigos durante su aventura en los Cayos Cochinos.

Para combatir esos pensamientos intrusivos y el desgaste mental, el deportista encontró una tabla de salvación inesperada: la rutina. “O estableces una rutina o estás muerto”, asegura. En un entorno donde el tiempo parece detenerse y el aburrimiento puede volverse asfixiante, organizar el día a día fue clave para mantener el equilibrio. “Mirar la puesta de sol y no pensar en nada es suficiente”, reconoce ahora con otra perspectiva.

El cansancio y la falta de nutrientes también hicieron mella en su cuerpo. “Estaba todo el tiempo mareado. No sé cómo aguantamos”, recuerda. Una situación que terminó agravándose hasta provocar su salida del concurso por prescripción médica, debido a una infección relacionada con su prótesis, empeorada por las condiciones extremas del entorno.

El concursante conoció su marcha del programa junto a su madre
Alberto Ávila abandona ‘Supervivientes 2026’ por prescripción médica tras una infección en la pierna que le impide usar la prótesis (Supervivientes)

Pese a todo, Alberto se queda con una lectura positiva de la experiencia. Habla de superación, de adaptación y de un cambio mental profundo: “Pensé que me quería morir las dos primeras semanas, pero resucité entre los muertos. Me adapté”. Un proceso que define como un antes y un después tanto a nivel físico como psicológico.

Sin embargo, hay algo que todavía le pesa. Competidor nato, reconoce que no haber podido continuar en igualdad de condiciones le deja un sabor agridulce. “Se me queda la espinita de no haberme ido al ser expulsado o nominado. He tenido que abandonar y eso no me gusta”, confiesa. Aun así, no cierra la puerta a una segunda oportunidad: “Volveré”.

El impacto de Supervivientes no termina al abandonar la isla. Muchos concursantes coinciden en que la vuelta a la realidad puede ser incluso más dura. El propio Alberto ha reconocido sentirse “absolutamente flipado” con el recibimiento del público y la exposición mediática tras su regreso.

Una experiencia que también relató en su día Raquel Arias, quien confesó haber sufrido problemas digestivos y un fuerte efecto rebote tras su paso por el programa. “Las condiciones son tan extremas que todavía tengo problemas digestivos”, explicaba, evidenciando las secuelas físicas que deja el concurso.

Supervivientes es un reality de Telecinco donde famosos conviven en una isla de Honduras enfrentando pruebas, hambre y aislamiento. Compiten por recompensas y se someten a nominaciones y expulsiones decididas por el público. Con varias galas semanales, como Conexión Honduras, el formato combina aventura, estrategia y espectáculo, y finaliza con un ganador elegido por votación.

En el caso de Alberto, además del desgaste físico, hubo momentos que reflejan hasta qué punto el hambre altera el comportamiento. El propio atleta ha admitido que llegó a robar comida: escondió pepinillos picantes en su bañador para repartirlos entre sus compañeros, un gesto que ilustra la desesperación que se vive en la isla.

Temas Relacionados

Supervivientes EspañaTelecincoMediaset EspañaEspaña-NoticiasCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Abogados Cristianos denuncia a la empresa encargada de los análisis genéticos de las criptas en el Valle de los Caídos

La organización ultra ha interpuesto varios recursos para impedir la resignificación del mausoleo construido durante el franquismo

Abogados Cristianos denuncia a la empresa encargada de los análisis genéticos de las criptas en el Valle de los Caídos

5 maneras fáciles de quitar las malas hierbas del jardín sin dañar nada

Los mejores métodos para mantener un espacio verde y saludable con la llegada de las altas temperaturas

5 maneras fáciles de quitar las malas hierbas del jardín sin dañar nada

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

La tarifa media diaria fue de 116 euros en febrero de 2026, un 2,9% más que el año anterior

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Le detectaron un aneurisma de 67 milímetros y lo ignoraron durante 8 años: condenan a la sanidad riojana a pagar 170.000 euros a la familia

El paciente falleció por el retraso en la atención médica, según el tribunal

Le detectaron un aneurisma de 67 milímetros y lo ignoraron durante 8 años: condenan a la sanidad riojana a pagar 170.000 euros a la familia

Kanye West pospone su concierto en Marsella después de que el ministro del Interior francés expresase estar “muy determinado” a evitar el evento

El artista estadounidense ha anunciado esto en un mensaje publicado en ‘X’ en el que asegura que ha sido decisión propia

Kanye West pospone su concierto en Marsella después de que el ministro del Interior francés expresase estar “muy determinado” a evitar el evento
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La administración catalana retira la pensión de invalidez a una pensionista por pasar más de 90 días al año en Marruecos

La Policía Nacional detiene a un empresario por explotar laboralmente a migrantes en situación irregular y cobrar hasta 8.000 euros por facilitar la regularización de otros

Condenan a 180 años de prisión a un profesor de un instituto de Navarra que grabó a 42 mujeres en los baños del centro y probadores de comercios

Cuatro militares heridos tras volcar un blindado en unas maniobras en Zaragoza

María Corina Machado avanza que no se reunirá con Pedro Sánchez porque “no conviene” por la libertad de Venezuela

ECONOMÍA

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Los hoteles suben los precios de las habitaciones aunque la ocupación se mantenga igual: viajar vacía el bolsillo del turista nacional

Natalio Valenzuela, abogado: “No es que tengas 14 días para devolver una compra, es que te lo tienen que avisar y hasta entonces no empieza a correr el plazo”

Los inversores se marchan de París, donde vuelven los parisinos: qué hizo Anne Hidalgo y el salto del nuevo alcalde para una vivienda asequible

Estos son los trabajos que ya pueden alcanzar los 100.000 euros anuales en España

Así es como puedes desgravarte el alquiler en la Renta de 2026 si tienes menos de 36 años y vives en Castilla-La Mancha

DEPORTES

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Las palabras de Hansi Flick tras caer eliminados de la Champions: “Estamos decepcionados. Hemos tenido muchas ocasiones”

Atlético de Madrid - FC Barcelona , en directo: el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid sufre, pero sigue soñando en la Champions: elimina al FC Barcelona gracias al resultado del Camp Nou y se mete en semifinales

Una ciudad impulsada por la MLS y donde también debuta Estados Unidos: así es el país donde España inicia su camino en el Mundial 2026

Musso se gana la noche más grande: Simeone elige al argentino y jugará la vuelta de octavos de Champions pese a la vuelta de Oblak