Catela regresa a las pistas y el Barça celebra también el debut del argentino Lucas Granda

Redacción deportes, 13 feb (EFE).- El internacional del Barça Juan José Camacho Pérez, Catela, reapareció este fin de semana tras diez meses de baja por lesión con “buenas sensaciones”, aunque advirtió de que todavía necesita tiempo para recuperar su mejor versión. El gaditano volvió a las pistas en la victoria azulgrana por 7-2 ante el Family Cash Alzira, en un partido que supuso un paso importante en su proceso de recuperación.

“Ha sido una espera de diez meses y hay que seguir con tranquilidad y esperanza, aunque lo importante es que he tenido minutos con unas buenas sensaciones y el equipo ha ganado de forma convincente”, señaló el ala internacional tras el encuentro.

El regreso de Catela coincidió además con la celebración de la final del Carnaval de Cádiz, una fecha señalada en su ciudad natal. “Esta noche se celebra la final del concurso y este dato le da un toque gaditano a mi vuelta a las pistas”, apuntó el jugador, de 30 años.

Otra de las noticias destacadas de la jornada en el conjunto azulgrana fue el debut del internacional argentino Lucas Granda, de solo 19 años. El joven jugador, que recientemente disputó la Copa América con su compatriota y compañero Luciano Gauna, vivió sus primeros minutos con el Barça en el Palau Blaugrana.

Granda se mostró emocionado tras su estreno y aseguró que debutar en el Palau es “un honor” después de haber fichado “por el mejor club del mundo”, en referencia al FC Barcelona.

El argentino se perfila como una de las apuestas de futuro de la entidad catalana, que continúa combinando la recuperación de jugadores clave con la incorporación de jóvenes talentos internacionales. EFE

